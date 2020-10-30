為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由追新聞》跟賣身契一樣可怕？「放火事件」掀本票存廢之爭

    2020/10/30 18:37

    〔記者陳怡君、姜凱玲、黃杏雅／台北報導〕日前人氣YouTuber放火捲入桃色糾紛，傳出疑似遭有心人士設局仙人跳，在事件中不止被拍下不雅照片，甚至被逼簽30萬本票。整起事件讓台灣的本票制度是否被濫用，再次成為焦點。

    本票真的這麼「萬用」嗎？事實上，本票在台灣社會被普遍使用超過50年，不只是公司行號愛用的金融支付工具，一般民眾在日常生活中，不管是租車、找工作、買房子等情況，都有可能遇到對方要求簽署本票作為擔保。

    對此，宏光展法律事務所律師林智群提醒，即便只是一張白紙，只要有寫上「本票」、「無條件擔任支付」或「無條件擔任兌付」字樣、金額、發票人簽名、發票日期等五大條件，就算是有效票據，簽名即會生效。而坊間文具店出售的本票用紙，大多也具備這些應記載的事項。

    也因為本票具有容易取得和容易迅速成立債權等特性，往往讓民眾有「一旦不小心簽了名，就像簽下賣身契」般的負面聯想，甚至常有詐騙集團、討債集團、地下錢莊等濫用本票的便利性作為犯罪工具。

    面對本票遭有心人士濫用，金管會銀行局副局長黃光熙強調，不應因為這一些犯罪行為，而去全面廢止本票裁定，一旦要廢止，可能對工商業的交易行為產生巨大的影響。立委江永昌也指出，本票提供即時、方便、迅速的支付方式，不應全盤否定其便利性，目前能做的就是加強民眾的法律宣導。

    究竟行之有年的本票制度是否該修法？廢除本票制度真的會影響到台灣工商業界嗎？在非自願情況下不小心簽了本票又該如何自救？本集《自由追新聞》帶您深入檢視台灣的本票制度，一窺「放火事件」背後延燒的本票存廢之爭。

    本票制度是否被濫用？讓《自由追新聞》帶您深入探討行之有年的本票制度！（記者陳怡伶攝、本報資料照）

    本票制度是否被濫用？讓《自由追新聞》帶您深入探討行之有年的本票制度！（記者陳怡伶攝、本報資料照）

    訂閱【自由追新聞】

    全新的視界！新聞話題不漏接，快訂閱YouTube 【自由追新聞】，記得開啟小鈴鐺哦！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2年吸金逾11億、逾千民眾受害 詐團豪車、金條都被抄了
    2020/10/27 11:46

    2年吸金逾11億、逾千民眾受害 詐團豪車、金條都被抄了
    放火再開腔！遭強拍裸照勒索 沉默2天曝現況
    2020/10/27 07:50

    放火再開腔！遭強拍裸照勒索 沉默2天曝現況

    林口冠軍王 這集團3案一口氣拿第一
    放火慘被強拍裸照疑仙人跳 哽咽暴露屈辱內情
    2020/10/25 07:25

    放火慘被強拍裸照疑仙人跳 哽咽暴露屈辱內情
    潑糞妹父控在警局被逼簽本票 警公布密錄器對話駁包庇
    2020/10/10 18:05

    潑糞妹父控在警局被逼簽本票 警公布密錄器對話駁包庇

    大選前投資致勝秘笈
    社會今日熱門
    4歲童騎滑步車遭輾斃 駕駛、看顧外傭皆過失致死罪嫌起訴
    2020/10/30 10:06

    4歲童騎滑步車遭輾斃 駕駛、看顧外傭皆過失致死罪嫌起訴

    長榮外籍女大生遭隨機殺害棄屍山溝 兇嫌落網
    2020/10/30 05:57

    長榮外籍女大生遭隨機殺害棄屍山溝 兇嫌落網 影片

    中國船越界盜砂 蘇揆：4部會嚴執法護國安
    2020/10/30 05:30

    中國船越界盜砂 蘇揆：4部會嚴執法護國安

    軍地遭上尉盜租 軍方提告補破網
    2020/10/30 05:30

    軍地遭上尉盜租 軍方提告補破網

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播