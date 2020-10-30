自由追新聞》跟賣身契一樣可怕？「放火事件」掀本票存廢之爭

2020/10/30 18:37

〔記者陳怡君、姜凱玲、黃杏雅／台北報導〕日前人氣YouTuber放火捲入桃色糾紛，傳出疑似遭有心人士設局仙人跳，在事件中不止被拍下不雅照片，甚至被逼簽30萬本票。整起事件讓台灣的本票制度是否被濫用，再次成為焦點。

本票真的這麼「萬用」嗎？事實上，本票在台灣社會被普遍使用超過50年，不只是公司行號愛用的金融支付工具，一般民眾在日常生活中，不管是租車、找工作、買房子等情況，都有可能遇到對方要求簽署本票作為擔保。

對此，宏光展法律事務所律師林智群提醒，即便只是一張白紙，只要有寫上「本票」、「無條件擔任支付」或「無條件擔任兌付」字樣、金額、發票人簽名、發票日期等五大條件，就算是有效票據，簽名即會生效。而坊間文具店出售的本票用紙，大多也具備這些應記載的事項。

也因為本票具有容易取得和容易迅速成立債權等特性，往往讓民眾有「一旦不小心簽了名，就像簽下賣身契」般的負面聯想，甚至常有詐騙集團、討債集團、地下錢莊等濫用本票的便利性作為犯罪工具。

面對本票遭有心人士濫用，金管會銀行局副局長黃光熙強調，不應因為這一些犯罪行為，而去全面廢止本票裁定，一旦要廢止，可能對工商業的交易行為產生巨大的影響。立委江永昌也指出，本票提供即時、方便、迅速的支付方式，不應全盤否定其便利性，目前能做的就是加強民眾的法律宣導。

究竟行之有年的本票制度是否該修法？廢除本票制度真的會影響到台灣工商業界嗎？在非自願情況下不小心簽了本票又該如何自救？本集《自由追新聞》帶您深入檢視台灣的本票制度，一窺「放火事件」背後延燒的本票存廢之爭。

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