男子酒後辯無意識殺人 企圖逃羈押被駁回

胡男在熱炒店內被刺胸倒地，送醫不治，警方前往按摩店逮捕正睡大覺的陳嫌（箭頭處）。（資料照，本報合成）

2020/10/30 15:40

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園男子陳仕景10日酒後失控，持刀刺死有敬酒糾紛的胡姓男子，犯後逃到按摩店呼呼大睡，桃園地院原認他行兇時無意識，諭知無保請回，但高等法院直指裁定有誤，撤銷發回，桃院因而更裁為羈押。陳仕景不滿，稱犯案時已因酒醉無意識，提起抗告，惟高院30日仍認他涉犯重罪且嫌疑重大，有逃亡之虞，予以駁回，不得再抗告。

陳仕景抗告主張，依據案發當時的記憶，應是手持甩棍及榔頭防身，並無殺人故意，為何變成折疊刀實無印象，造成被害人死亡非其所願。且他案發後非有意棄車，當日已酒醉，無法自行開車，故停放車輛後方搭乘計程車至養生館，案發後均未離開限制住居處所，無逃亡意圖。

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高院指出，陳仕景持摺疊刀殺人，有證人證詞、扣案物，監視錄影畫面翻拍照片佐證，被害人亦因而死亡，觸犯殺人罪嫌且嫌疑重大。陳仕景既能觀察被害人所在的位置，駕車返家拿取作案工具，又能再駛返案發地點行刺，事後再駕車逃逸、轉搭計程車至養生館藏匿，對於各階段行為均清楚所為目的，顯非無意識或欠缺行為控制能力，其辯詞不足採信。

高院認為，陳仕景涉殺人罪，法定刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的重罪，逃匿以規避刑責的可能性甚高，客觀上可合理判斷有畏罪逃亡的動機。

高院表示，陳仕景犯案後駕車逃離現場、將車停放在桃園市平鎮區天津街某處，再搭乘計程車前往位於養生館，養生館店面位於地下室，且為較為隱密的包廂，顯屬逃避追緝的典型匿蹤逃亡行為，增加查緝行蹤困難，其辯無逃亡意圖，並不可採。

綜上，高院認為原裁定羈押並無違誤，陳仕景抗告無理由，應予駁回，不得再抗告。陳仕景要羈押在看守所2月。

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