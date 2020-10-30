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    忍者龜？涵管內鬼祟 警埋伏1小時活逮2名電纜賊

    兩名竊賊先破壞通風孔的鋁窗。（民眾提供）

    兩名竊賊先破壞通風孔的鋁窗。（民眾提供）

    2020/10/30 14:46

    〔記者許國楨／台中報導〕忍者龜？兩名竊賊凌晨到中市北屯一處重劃區行竊電纜線，在涵管內鬼鬼祟崇引起民眾起疑報案，警方到場發現涵管通風孔留有一條粗繩研判垂降用，原地守株待兔近一小時，活逮這兩名爬出通風孔，全身髒兮兮的竊賊，同時起出重達140公斤的電纜線，當場人贓俱獲送辦。

    接著再垂降到涵管內竊取電纜線。（民眾提供）

    接著再垂降到涵管內竊取電纜線。（民眾提供）

    今天凌晨一點多，有民眾夜跑行經北屯區梅川東路5段與崇德6路口，發現有人影在一旁重劃區的涵管內晃動起疑報案，轄區第五分局四平派出所獲報趕往，發現涵管通風孔的鋁窗遭破壞又裝回卻未發現犯嫌，納悶之際赫見狹窄的通風孔留有一條粗繩，警方研判應是犯嫌鑽入通風孔後垂降到涵管內的用途，當機立斷在原地埋伏。

    用來垂降的繩子。（民眾提供）

    用來垂降的繩子。（民眾提供）

    就這樣守株待兔了一個多小時，突見分別49歲、36歲的廖姓及羅姓男子，戴著棉紗手套，全身髒兮兮的從通風孔爬出，警方當場逮人追問為何自該處爬出，兩嫌一度避重就輕卻交代不清更引起警方懷疑，隨後在涵管內起出一堆已遭剪斷，初估約217公尺長、重約140公斤的電纜線。

    涵管內已被剪斷的電纜線。（民眾提供）

    涵管內已被剪斷的電纜線。（民眾提供）

    兩嫌見贓物被發現才坦認，供稱趁半夜人煙稀少的時候，先破壞通風孔鋁窗，再裝回去避免引人起疑，接著鑽入涵管內剪斷電纜，打算販售銅芯牟利，但因電纜線太重，正打算先上來喘口氣再下去搬，沒想到還來不及運出來就被查獲；警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。

    兩名竊贓爬出通風孔時被當場活逮。（民眾提供）

    兩名竊贓爬出通風孔時被當場活逮。（民眾提供）

    兩名竊贓爬出通風孔時被當場活逮。（民眾提供）

    兩名竊贓爬出通風孔時被當場活逮。（民眾提供）

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