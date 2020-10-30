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    變態偷內褲還刪監視器檔案 女房客「一鍵」捉到色狼

    王姓男子涉嫌潛入女房客的房內偷內褲，還刪除監視器畫面遮掩犯行。示意圖。（資料照）

    王姓男子涉嫌潛入女房客的房內偷內褲，還刪除監視器畫面遮掩犯行。示意圖。（資料照）

    2020/10/30 14:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子和女友同住在三民區某大樓內，他疑似覬覦樓下方姓房客美色，竟偷偷潛入方女房內偷走內褲，還順手拿走房內監視器記憶卡刪除檔案，方女回家後發現內褲不見，監視器畫面又被刪除，她透過救援軟體恢復檔案，順利報警逮捕王男。

    判決指出，王姓男子去年4月5日晚間，趁方女不在家時偷偷潛入方女租屋處，他在房裡待了一陣子後，離開房間時發現房內裝有監視器，他擔心自己入屋的畫面曝光，於是離開前順手把監視器的記憶卡抽走，帶回家刪除檔案後，又回到方女房內把記憶卡裝回去。

    方女回家後發現自己的內褲不見，調出監視器畫面後，發現記憶卡裡的檔案都被刪除，方女直覺有異，於是上網下載救援軟體，順利將記憶卡內的檔案救回後，並透過檔案畫面，報警揪出王男曾侵入她的住處。

    檢方偵查時，王男坦承曾進入方女房內，並辯稱自己發現方女房外的鞋櫃有一把不知道是誰留下來的鑰匙，他只是試試看是不是方女掉的，才會用鑰匙開門入屋，也沒有偷她的內褲。

    檢方認為，方女報案時稱只有丟掉1件內褲，偵查時又改口說不見2件，但她無法提出內褲是何時不見，也沒有證據證明是王男所偷，因此竊盜部分不起訴，只起訴侵入住宅和妨害電腦罪，高雄地院依相關事證判王男拘役60天，得易科罰金。

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