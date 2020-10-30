纏訟14年 台開案趙建銘加重改判理由曝光

前總統陳水扁的女婿趙建銘（圖）涉入台開內線交易案，更五審加重改判3年8月。（資料照））

2020/10/30 13:47

〔記者吳政峰／台北報導〕前總統陳水扁的女婿趙建銘，2005年與時任台開董事長蘇德建飲宴期間，疑似聽到台開的利多內線消息，因而告知其父趙玉柱購入5000張股票獲利，違反證券交易法，高等法院更五審認為，趙玉柱與另名共犯寬頻房訊總經理游世一的犯罪所得加總超過1億元，屬於7年以上重刑，但全案纏訟14年，適用「刑事妥速審判法」減刑，評議後改判趙建銘3年8月徒刑，可上訴。

更四審在計算本案犯罪所得時，採「分割適用法」，分別計算趙玉柱與游世一的內線交易獲利金額，依一般內線交易罪科刑，判趙建銘3年、趙玉柱2年6月、游世一2年、蘇德建2年（緩刑5年）。但最高法院認為4人是共犯，犯罪所得應合併計算，去年撤銷發回更審。

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更五審指出，原審採分割適用法，擬制出趙玉柱與游世一的犯罪所得各為427萬7863元，不足以呈現內線交易的淨利數額，且未將共犯的犯罪所得合併計算，判決有誤。

更五審認為，台開內線交易案游世一獲利應為6647萬6410元、趙玉柱3517萬1648元，再加上另名判決確定（判刑2年、緩刑4年）的共犯前國票證董事蔡清文154萬0769元，總犯罪所得為1萬0318萬8827元，超過1億元，應以本刑7年以上的加重內線交易論罪。

但更五審強調，本案纏訟14年，超過速審法規定的8年，依法應減刑，先加後減的結果，趙建銘改判3年8月、趙玉柱4年、游世一4年4月、蘇德建3年8月。可上訴。

本案源於蘇德建2005年當選台開第14屆董事長，得知公司正在規劃及進行委由台銀辦理高達165億元的聯合貸款案、台開信託部門將讓售給日盛銀行、處理不良債權等事項，台開將產生15億元的利得，屬於重大利多消息，對股價將有正面影響，遂於同年7月14日餐敘時，告知與會的趙建銘、游世一及蔡清文這個利多內線消息，游世一因而購入5000張台開股票，蔡清文認購2100張，趙建銘告訴趙玉柱此事，趙玉柱則籌資買了5000張，涉犯內線交易罪。

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