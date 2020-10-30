蝦子都跑了！空催油門惹怒釣客 砸車打人後才警覺「都是認識的」

何男車子被砸。（記者許國楨翻攝）

2020/10/30 13:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區今天凌晨發生當街砸車打人事件，警方獲報啟動快打部隊趕往時，發現逞凶一方不但已驅車逃離還載走傷者，一度以為是押人案，經查才得知是被害人一方稍早開車到釣蝦場找女性友人時，在場外猛空催油門製造噪音，引起場內釣客不滿衍生衝突，雙方上演全武行，後來施暴方這才驚覺打到自己人趕緊將傷者送醫，雖是烏龍一場，但警方仍將追緝逞凶一方究辦。

這起治安事件發生在今天凌晨近2時許，19歲何男開車搭載分別同齡及18歲的張姓、蔣姓友人，到南屯區文心南五路上一間釣蝦場，準備接張男的洪姓女友下班，等候期間何男因無聊猛空催油門，引起在場內釣蝦的7、8名同夥釣客不滿，認為此舉除製造噪音挑釁還導致蝦子都嚇到不上鉤。

請繼續往下閱讀...

一夥人出門打算理論時卻見何男一方駛離，隨即分乘兩輛轎車尾隨，並在距釣蝦場外約200公尺外的永春東路上攔下自小客，進而持棍棒砸車並將下車的張、蔣2人打到頭破血流，此時張男的洪姓女友趕到，與洪女也認識的施暴方才驚覺打到自己人糗大，趕緊搭載張男送醫並離去。

同時間轄區市警四分局也接獲民眾報案，表示有兩派人馬在大馬路上打群架並衍生押人事件，立即啟動快打部隊動員32名警力趕到現場，何男向警方說，稍早開車途中被兩輛車包夾，對方下車後突然拿球棒、電擊棒攻擊人車，逞凶後還將張姓友人載走逃逸。

警方除通報消防局救護車將另名受傷的蔣男送醫，進一步詢問這才得知原委，原來逞凶一方與洪女也認識，發現打到自己人後隨即與洪女共同將張男送往醫院救治後離開，雖是烏龍一場，但警方認為當場施暴就是不對，已鎖定兩輛涉案車子車籍，待嫌犯到案後將依刑法第150條「公然聚眾施強暴脅迫罪」究辦。

警方獲報啟動快打部隊趕到現場。（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法