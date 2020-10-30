遊覽車司機與枋寮警爆衝突被逮 南市議員助打行政訴訟

認為枋寮警方執法過當，南市議員蔡旺詮將找律師團幫助司機打法律訴訟！（記者王姝琇翻攝）

2020/10/30 12:58

〔記者王姝琇／台南報導〕台南遊覽車司機日前載客赴屏東，被枋寮警方以司機未注意調撥車道、辱駡警察和逼車等「妨害公務」罪名上銬逮捕！南市議員蔡旺詮再次強調，雙方都必須負責，會找律師團全力協助基層司機勞工和枋寮警方打行政訴訟，在司法上求一公道。

上週日（25日）1輛遊覽車行經台1線中正大路與沿山路口，當時正實施調撥車道及分流，遊覽車駕駛與警方爆發口角。蔡旺詮說，根據所掌握的光碟影像內容很淸楚看見，司機配合指揮右轉，當然會靠近員警，與警員所認知的「逼車」不同而形成誤會；之後警員大聲喝令停車，司機仍一頭霧水，「警方有權開單告發，但有必要強勢衝入1個司機主動打開大門的駕駛座？司機都主動開門了，警方還需要強力逮捕上銬？甚至去傷害到車掌小姐！」

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蔡旺詮表示，整個事件的發生是法律上的「與有過失」，也就是雙方都必須負責，絕非單方面警方的強硬手段都是對的。蔡旺詮說，警方執法應考量比例原則，若因政策方法實施引起民怨，人民有抵抗的話語權，「而非如枋寮所警方的動不動等待機會，若民眾稍有言語不對，便以妨害公務處理，再者強勢逮捕上銬，即便理解在逮捕過程可能會去傷害到其他婦女或小孩也無所謂，這就是間接故意傷害，當然是執法過當。」

蔡旺詮提及，警方從未放告示牌到強勢逮捕上銬1個基層司機勞工，放任車子停置路口的危險，及30多位鄉親老人小孩丟包現場多時，且無法接受現場鄉親的懇求，「先載到餐廳再做筆錄」等等，都讓人覺得「枋寮警方官威也太大了！」在責怪司機的同時，警方也應該虛心檢討過程是否有應該修正之處。

蔡旺詮強調，從警方自我的解讀和他目前掌握的車上的影帶記錄器很明顯有落差，「我也會找律師團全力的協助基層的司機勞工和枋寮警方打一場行政訴訟，在司法上求一公道。」

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