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    涉掏空蘋果西打母公司 前總經理孫幼英判刑9年6月

    大西洋飲料公司前總經理孫幼英。（資料照）

    大西洋飲料公司前總經理孫幼英。（資料照）

    2020/10/30 12:54

    〔記者王定傳／新北報導〕生產知名飲料蘋果西打的大西洋飲料公司（1213）前總經理孫幼英，與前財務經理鍾素娥，涉以買賣土地及借款等方式，掏空公司，孫幼英還被查出利用假發票交易侵占款項，導致大飲公司受有8億8000多萬元損害，新北地院今依違反證券交易法，判處孫幼英9年6月徒刑、鍾素娥7年6月，可上訴。

    檢方調查，孫幼英是大飲公司的常務董事兼總經理，鍾素娥則是財務經理，2人應替大飲及股東謀求最大利益，但她們同時是「國信」與「旭順」兩食品公司的實際負責人。

    由於國信公司積欠銀行債務，經法院判決得給3億9000多萬元，2人為避免國信公司位於新北市新店區秀岡段的土地遭拍賣，涉嫌以大飲需增設中南部轉運中心及果汁生產業務須購買不動產等理由，掏空大飲公司。

    2人先指示大飲董事會決議以1億6000萬及2億4000萬元，分別向旭順及國信購買位於台南市佳里區與高雄市湖內區的不動產，但國信位於湖內區的不動產明明已設定鉅額抵押權，2人竟未要求塗銷，且在尚未移轉登記前，就先分別給1億5700萬、2億3500萬元，均高達總買賣價金的98％。

    前年8月間，2人明知國信位於新店秀岡段的土地，已設定債權總額5500萬元最高限額抵押權，仍同意以2億4000萬元購買，簽約後馬上匯入1億5500萬元，甚至涉指示董事會決議，把由旭順、國信負擔的3302萬元土地增值稅，改由大飲負擔，上述行為致大飲受有5億8000多萬元損失。

    此外，2人明知大飲已針對湖內不動產，給了國信98％的價款，且對方遲不辦理移轉登記，竟又同意借款7810萬元給國信；2人另涉嫌指示董事會，決議取消購買新店交易案，改同意國信每月償還金額從20萬元提高至40萬元、總還款期限逾32的年貸款條件。

    此外，孫幼英還被查出涉以「假進貨、真付款」開假發票方式，侵占大飲1億336萬元款項供自己私用。

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