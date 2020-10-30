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    首頁　>　社會

    馬來西亞籍女大生遭殺害棄屍 南警逮1男

    2020/10/30 01:36

    〔中央社〕在台南市就讀大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女子28日晚間失蹤，警方調查後發現鍾女當晚疑遭人強行帶走，涉案的梁姓男子昨天落網後坦承殺害鍾女並棄屍，警方已尋獲屍體深入調查。

    台南市政府警察局歸仁分局指出，鍾女就讀的學校昨天下午3時許到移民署台南市專勤隊報案，指稱鍾女從28日晚間起就行蹤不明，移民署通報警方協尋。警方調監視器後發現，鍾女於28日晚間8時許行經台鐵沙崙支線高架橋長大路附近，沿高架橋下便道往北行走後失去蹤影。

    警方指出，經調閱相關跡證後，在台鐵高架橋下便道發現鍾女右鞋1隻，研判鍾女恐遭非自願性帶離現場，同時發現有1輛自小客車行跡可疑，研判28歲梁姓男子涉有重嫌，立即透過車辨系統掌握梁男行蹤，在高雄市阿蓮區查獲梁男。

    警方指出，梁男到案後供詞一度避重就輕，經警方突破心防後才承認以繩索勒斃鍾女，並將鍾女載至高雄市阿蓮區一帶棄屍，警方隨後在一處邊坡發現鍾女遺體，衣衫不整，頸部還有一條繩索。

    警方初步調查發現，梁男並不認識鍾女，當時疑似躲在案發地點附近尋找落單女子，在鍾女路過時持繩索套住鍾女頸部拉上車，作案動機與鍾女死因仍待進一步釐清。（編輯：徐崇哲）

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