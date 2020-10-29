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    10/29 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2020/10/29 22:23

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月29日）開獎的109000087期威力彩、第109000260期今彩539與第109000260期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第109000087期威力彩中獎號碼為「第一區：03、07、12、21、30、32，第二區：02」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共43注中獎，每注可得2萬元；伍獎共261注中獎，每注可得4000元；陸獎共1580注中獎，每注可得800元；柒獎共3376注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬7694注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1177注中獎，每注可得100元；普獎共4萬952注中獎，每注可得100元。

    第109000087期38樂合彩中獎號碼為「03、07、12、21、30、32」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共82注中獎，每注可得5750元；二合共1672注中獎，每注可得750元。

    第109000260期雙贏彩中獎號碼為「02、05、07、10、11、12、15、17、18、19、20、24」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得10萬元；參獎共151注中獎，每注可得500元；肆獎共1650注中獎，每注可得100元。

    第109000260期今彩539中獎號碼為「04、23、25、35、38」，頭獎摃龜；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共5865注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8936注中獎，每注可得50元。

    第109000260期39樂合彩中獎號碼為「04、23、25、35、38」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8170注中獎，每注可得1125元。

    第109000260期3星彩中獎號碼為「429」，正彩共40注中獎，每注可得1萬2500元。

    第109000260期4星彩中獎號碼為「5501」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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