里程數36萬變11萬 車商調表詐財起訴

新北地檢署。（資料照）

2020/10/29 16:33

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，從事汽車買賣的許姓男子花63萬元購入1台福斯廠牌的廂型租賃車，卻涉嫌請人把儀表板上的里程數，從36萬下調至11萬公里，再墊高價錢，以89萬餘元轉售獲利，被害者事後把汽車送回原廠檢驗，才發現被騙提告；新北地檢署今依詐欺取財等罪嫌起訴許男。

檢警調查，去年3月26日，許男在某拍賣中心花63萬9000元購入這台里程數已達36萬1166公里的廂型租賃車，卻涉嫌指示不詳人士把里程數調降至11萬餘公里。

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檢方調查，同年4月12日，許男隨即至監理機關辦理驗車程序，導致不知情的檢驗員，將車輛儀表板顯示的11萬36公里，登記在車輛檢驗記錄表內。

隨後，許男就委託另一間拍賣公司，在網站拍賣平台出售汽車，並表示保障車輛里程數屬實，導致不知情的拍賣公司員工在「車輛查定表」內，登載儀表板現況顯示里程數為11萬1862公里，並勾選「有保證」項目。

一名柯姓民眾上當受騙花了89萬9000元購入這台汽車，事後送回原廠檢驗，才得知受騙，氣憤提告。

檢方偵辦時，許男否認犯行，檢方不採信，最後依詐欺取財及使公務員登載不實罪嫌將他起訴；此外，許男委託拍賣汽車的李姓業務員，因為在偵查庭作偽證，表示許男有說：「里程不保證」，因此被依偽證罪嫌起訴。

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