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    首頁　>　社會

    隊員摔傷、深谷救援 苗消艱困搜救失聯女山友

    救難隊員以繩索將傷者從深谷中拉起。（圖由苗栗消防局特搜隊小隊長徐志元提供）

    救難隊員以繩索將傷者從深谷中拉起。（圖由苗栗消防局特搜隊小隊長徐志元提供）

    2020-08-30 15:12:54

    ［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣泰安鄉中雪山林道接連傳出意外，22日先傳出女山友失聯，苗栗縣消防局特搜隊猛男田志中在救援過程中也不慎摔落陡坡受傷，28日又傳男山友墜谷，由直升機吊掛救出；但至今女山友已失聯9天，搜救人員幾已走遍所有山徑仍未尋獲，各個身心俱疲，但仍持續於高山中奮戰，盼盡速傳來好消息。

    苗栗縣消防局、雪霸處、民間搜救隊連日於中雪山搜尋失聯的57歲趙姓女山友，但卻接連遭逢特搜隊員受傷、另名山友受困等意外，苗栗消防局特搜隊小隊長徐志元PO出搜救過程，包括直升機難靠近吊掛、濕濘山路繩索垂拉山友、深夜摸黑穿越崩壁運送傷者等，讓人看了捏把冷汗，也直呼救難弟兄辛苦了！

    徐志元表示，眾人在山中到處搜救趙女，28日再接獲指揮中心通報，又有59歲王姓男山友墜落60公尺深谷，搜救人員再度前往28K處，以繩索連接將傷者救到林道上，當天傍晚原擬以直升機吊掛下山，但因現場距離岩壁太近，直升機兩度嘗試皆無法進場，只能先返航，傷者則由救難隊先行運至營地過夜。

    徐志元說，王男頭部多處撕裂傷、右手肘骨折、心臟不適，救難隊從案發地將他拖運回營地路途中，夜色中經過多處大崩壁，道路崎嶇難行，十分驚險，耗費3個小時才安全折返，徹夜由山友及救護員輪流掌握傷者狀況，隔天早上才順利由直升機吊掛下山。

    但趙女迄今仍失聯，徐志元說，這幾日山上自中午就開始下雨，入夜後氣溫降至攝氏11、12度，女山友當時僅著輕裝，恐難禦寒，而救難人員分兵連日搜索，再經軌跡整合，幾乎尋遍各式可行路徑，卻仍一無所獲，擔心趙女隱身在人員難以進入的芒草堆中，儘管過程艱辛、同仁各個身心俱疲，但仍持續搜救中，希望盡速傳來好消息。

    救難人員在夜色中，攀行大崩壁將傷者運至營地，過程十分驚險。（圖由苗栗消防局特搜隊小隊長徐志元提供）

    救難人員在夜色中，攀行大崩壁將傷者運至營地，過程十分驚險。（圖由苗栗消防局特搜隊小隊長徐志元提供）

    救難人員分兵連日搜索中雪山，再經軌跡整合，幾乎尋遍各式可行路徑，卻仍一無所獲。（圖由苗栗消防局特搜隊小隊長徐志元提供）

    救難人員分兵連日搜索中雪山，再經軌跡整合，幾乎尋遍各式可行路徑，卻仍一無所獲。（圖由苗栗消防局特搜隊小隊長徐志元提供）

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