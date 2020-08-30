女子深夜醉倒路邊遭摸胸腰、驚醒大叫逮人 男子代價18萬

男見女子酒醉路倒撿屍不成摸胸，這一摸慘付18萬元代價。（情境照）

2020-08-30 07:37:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄30歲徐姓男子於去年7月間深夜，見一女子酒醉倒臥三民區灣中街巷內，他上前關心詢問，以為對方已醉不省人事，可以撿屍揩油，涉嫌藉扶助機會踫觸她的腰、胸，被害人當場驚醒，急忙以手推拒，並大聲呼叫及制止，徐男驚慌逃離，警方獲報逮到徐男，高雄地院審結判刑6月，可易科罰金18萬元，仍可上訴。

判決書指出，被告徐男被控於去年7月14日2 時許，行經三民區灣中街298巷附近，見被害人女子因酒醉倒臥該處時，利用A 女酒醉不能抗拒機會，徒手觸摸被子的胸部、腰部，以此方式猥褻行為1次得逞。

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被害女子被摸後當場驚醒，急忙以手推拒，並大聲呼叫及制止，徐男見狀逃離現場，她向警方報案，警方調閱路口監視器，鎖定徐男將他逮捕歸案，徐男見乘機猥褻行為被路口監視器拍下，只好坦承不諱。

承審法官認為被告以手撫摸被害人胸部、腰部等身體隱私部位行為，客觀上已足以引起一般人性慾，主觀上也足以刺激、滿足被告的慾念，並足以使被害人產生羞恥與厭惡感，顯屬猥褻之行，審酌徐男迄今尚未賠償告訴人所受損害，雖然審理中表達欲賠償被害人意思，卻未能進行調解，考量被告初犯無前科，判刑6月可易科罰金。

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