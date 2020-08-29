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    豪飲威士忌二度酒駕 律師被停職2個月

    廖姓律師酒駕，被律懲會決議停職2個月懲戒。（資料照）

    廖姓律師酒駕，被律懲會決議停職2個月懲戒。（資料照）

    2020-08-29 23:53:58

    〔記者吳政峰／台北報導〕苗栗一名廖姓律師2018年酒駕被逮，苗栗地檢署念他情節輕微且有悔意，給予緩起訴處分，未料不到一年他再度酒駕，苗檢不再姑息，除了聲請簡易判決處刑，另撤銷之前的緩起訴，兩案均被苗栗地院判刑3月，此外，苗檢還將他移付律師懲戒委員會處分，律懲會認他自我反省並感到愧歉，決議停止執行律師職務2個月懲戒，可覆審。

    2018年8月間，廖男在苗栗後龍一間海產店與友人餐敘，喝了半瓶威士忌後仍駕車返家，卻因不勝酒力，控制能力下降，自撞路邊護欄，警察獲報到場將他送醫，並施以酒測，赫見酒測值高達1.07，將他依涉犯公共危險罪為由移送苗栗地檢署。苗檢認為他承認酒駕，態度良好，決定給予緩起訴，條件是三年內不得再犯其他案件。

    沒想到不到一年，2019年7月間，廖男在家喝完威士忌，再度酒駕，騎機車外出，被警方察覺有異攔查，渾身酒氣，酒測值0.48，又被移送苗檢。檢察官大嘆「怎麼又是你！」決定不輕縱，撤銷之前的緩起訴，連同本案一併向苗院聲請簡易判決處刑，苗院分判2罪各3月刑，定應執行5月。

    苗檢查出廖男的職業是律師，還把本案移請律懲會議處，苗栗律師公會得知後，亦同步移送。廖男答辯稱，二次酒駕行為於事件後，已深切自省亦感愧歉，不敢再犯，亦恪遵判決，以易科罰金代執行，緩起訴處分金也被沒入，並參加道安講習，希望律懲會考量酒駕與執行律師職務無關，情節輕微，從輕處分。

    律懲會指出，律師倫理規範要求律師應維護信譽、謹言慎行，以符合品位與尊嚴，而酒駕對往來公眾具有高度危險性，廖男明知此事，卻自視可安全駕駛，一再酒駕，甚至在緩起訴期間內再犯，顯示違規情節重大，損及律師職業尊嚴及榮譽，事後還抗辯稱酒駕與執行律師職務時違反律師法、律師倫理規範不相干，無理。但審酌廖男願自我深切自省及感到愧歉，決議只停止執業2月。

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