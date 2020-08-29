協助中市警拍片卻被廠商2度放鴿子 里長氣炸：把我們當猴耍！

東信里守望相助隊拍攝短片，被警方委託的廠商放兩次鴿子，圖為該隊訓練講習場景。（記者張瑞楨翻攝）

2020-08-29 11:46:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局三分局委託短片攝影製作的廠商，拍攝守望相助隊的宣傳片，主角之一是中市東區的東信里守望相助隊，不料廠商的拍攝小組，本月18日晚間，沒有事先聯絡就跑來要拍片，里長洪榮吉跟他們改約21日，30多名隊員整裝等候，卻被放鴿子，又改約昨天（28日）晚間，再度被放鴿子，洪榮吉氣得大罵，「大家整裝待命，竟然把我們整個團隊當猴耍，身為一個里長，我如何面對這麼多的守望相助弟兄？」

台中市警局三分局長廖國政，今天上午立即與洪榮吉協調，洪榮吉一度拒絕拍攝，協商之後，他同意繼續拍攝，但是拒絕同一組攝影人員，廖國政承諾說，今天晚上由他帶另一批攝影小組來拍攝，洪榮吉才同意繼續拍攝。

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東區東信里今年獲得標竿社區，該里守望相助隊則獲得內政部績優的肯定，三分局委託廠商拍攝守望相助隊的宣傳片，東信里守望相助隊是主角之一。

洪榮吉氣憤說，本月18日晚上9時，他突然接到電話，指一組攝影小組，跑到該里要拍攝短片，沒有事先預約，他臨時無法把隊員全數找來，只好跟對方說抱歉，改約21日晚間10時拍攝，不料，30多名隊員穿好制服，配備各種裝配，巡邏車也都洗乾淨，卻遲遲等不到攝影小組，打電話詢問，對方竟說在另外一個里拍攝中，沒有辦法趕來。

洪榮吉說，他只好與對方改約昨天（28日）晚間10時，到了24日，他擔心再度被放鴿子，還打電話確認時間，對方說「沒問題」，不料，30多名弟兄整裝待發，卻又第二度被放鴿子，他打電話聯繫攝影小組，對方又宣稱，正在另一個里拍攝，不克趕來。

連續被放兩次鴿子，洪榮吉相當憤怒，直批「警察局（三分局）委託的廠商，真是太扯了」，「警察局（三分局）到底是哪個環節出了問題，會找這種外包廠商？」「把我們整個團隊當猴耍」。

分局長廖國政說，廠商攝影人員聯繫作業不嚴謹，上一個拍攝行程耽擱，下一個行程也就延誤了，現在改為由三分局聯繫雙方，他今天晚間帶另一批的攝影小組拍攝，對里長很抱歉，希望如期拍攝完成。

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