鬼月夜半「自動倒車」撞機車 警：「無駕駛行為」非交通事故

事發當時，小客車停放在郵局這側，駕駛下車後，車輛往右側後方斜對街滑動。（記者彭健禮攝）

2020-08-29 10:34:00

［記者彭健禮／苗栗報導］農曆7月甚麼都不奇怪！苗栗縣竹南鎮宋姓女子，昨早發現停放在住家店面騎樓前的機車倒地，調閱家門口監視錄影器，赫然發現是一輛原本暫停在對街的小客車，在「駕駛座沒有人」的情形下倒退嚕撞倒，且該車男性駕駛發現後仍神色自若地上車離去，讓宋女「覺得離譜」，並將監視器影像po網希望提醒「駕駛開車要注意！」

宋女昨天在臉書社團「竹南大小事」發文，「七月份的關係嗎？倒車用無人駕駛模式，找機車kiss，車主再不理不睬的把他的愛車開走，機車好無辜唷！」並附上店門口監視器所錄到的影像。

請繼續往下閱讀...

宋女接受媒體電話訪問表示，事發於昨天清晨4點7分左右，一輛汽車停放在斜對街的郵局路邊，但沒一會兒車子就往她店鋪滑動，滑行約有30公尺，把她停放在騎樓前的機車撞倒。

宋女說，她看監視器畫面時，原本以為駕駛會從車內出來，但沒想到，駕駛竟是從外頭走來，但也沒看看是否有撞到其他東西，就坐上駕駛座離去；駕駛的處置行為，反而讓她認為「奇怪」。

對此，轄區竹南警分局表示，屋主有到竹南派出所給員警看影像，但說沒有損失，就不要警方處理。且依交通法規，本案因「無駕駛行為」，應屬意外，非交通事故。

警方表示，該事發路段肉眼看似平緩，但實際上還是有些微高低差，依據影像內容，汽車駕駛停放在地勢稍微較高的郵局前，但以為道路平緩僅打N檔、未拉手剎車就下車，也呼籲汽車駕駛，車輛停放應打入P檔，並拉好手剎車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法