埋伏4小時...雙臂刺「成吉思汗」揍槍擊嫌 男自封「終極館粉」

藍衣館粉自稱是「終極館粉」，還在手臂上刺青「惡名昭彰」、「成吉思汗」擁護館長。 （資料照）

2020-08-29 10:42:51

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢昨日（28）清晨在林口自家健身房前，遭劉姓嫌犯連開3槍，案發後劉嫌帶槍投案，新北地檢署複訊後將他聲押禁見，在移送往新北地院途中，一名藍衣「館粉」突然殺出，朝劉嫌揮拳。藍衣男子自稱是「終極館粉」，還在手臂刺上「惡名昭彰」、「成吉思汗」擁護館長。

綜合媒體報導，劉男昨日當街開槍射傷館長，造成館長身中3槍，右上臂、右大腿及右小腿中彈，當場倒地不起，緊急送往林口長庚急救。新北地檢署複訊後將劉嫌聲押禁見，就在移送往新北地院途中，一名藍衣李姓「館粉」突然殺出，朝劉嫌飛撲爆打，法警見狀趕緊制止，將2人架開。

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李姓男子事後向媒體表示，他昨日得知館長被槍擊後，因心情難以平復，上了半天班之後，下午3時許就在新北地檢署外守候，希望可以揍劉嫌替館長出氣，並自封為「終極館粉」，平日愛看館長直播，還會買館長品牌衣服。

李男還秀出手臂上的刺青，上面刺上「惡名昭彰」、「成吉思汗」，分別為館長的服飾品牌以及健身房品牌，並說他很擔心館長中槍後無法運動，感慨「大家都說相挺（館長），但只有我一個人到場替阿館出氣」。

槍擊館長陳之漢的劉姓男子昨晚遭新北地檢署檢察官聲請羈押，在移送法院的途中突然遭一名身穿藍衣的男子衝上前痛毆犯嫌，法警連忙拉開制止。 （資料照）

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