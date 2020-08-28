黨產條例釋憲》大法官吳陳鐶部分不同意見書：如不擇手段恐殃及無辜

大法官兼司法院長許宗力（中）28日率大法官於司法院憲法法庭宣示釋字第793號解釋，黨產條例全部合憲。（記者廖振輝攝）

2020-08-28 22:59:37

〔記者林嘉東／台北報導〕司法院大法官會議今天做出釋字第793號解釋，認定「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」全部合憲。；大法官吳陳鐶在部分不同意見書中指出，調查處理政黨、附隨組織與其受託管理人，違反當時法令不當取得財產，應符合憲法及正當法律程序，如不擇手段，恐殃及無辜，未來又須再須一次「轉型正義」才能回復。

吳陳鐶認為，憲法增修條文第3條第3項規定，行政機關基於政策及業務需要，依中央行政機關組織基準法訂定各機關組織的編制及員額，但政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第2條第1項卻規定：「行政院設不當黨產處理委員會為本條例之主管機關，不受中央行政機關組織基準法規定之限制。」顯牴觸憲法增修條文第3條第3項規定。

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吳陳鐶認為，｢政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」不僅牴觸憲法增修條文第3條第3項規定，亦有違憲政慣例。

吳陳環強調，如此一來，行政院所屬任何機關，均可於組織法或作用法中，明定不適用中央行政機關組織基準法之規定，即能排除該基準法之適用，此將使憲法增修條文第3條第3項、第4項規定及據此制定之中央行政機關組織基準法成為具文。

此外，政黨及其附隨組織因國家、地方自治團體或其他公法人撥用等公法行為而取得之財產，如有無效、得撤銷或得廢止情形，可立法向行政法院提起給付訴訟請求返還。

吳陳鐶指出，另因民事上之贈與或買賣等私法上行為而取得的財產，如有無效或得撤銷之情形，或因不當得利、侵權行為，而取得財產，屬私法上的糾葛，應循民事途徑解決，不得以行政處分逕命返還，違反憲法保障財產權及訴訟權，更違反權力分立原則，侵害司法權。

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