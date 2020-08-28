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    首頁　>　社會

    太囂張！無照男載友上國道撞翻前車 肇事竟攜械找對方算帳

    施男在國道遭後方王男駕駛的小客車追撞，失控翻滾多圈，車輛成為廢鐵。（記者彭健禮翻攝）

    施男在國道遭後方王男駕駛的小客車追撞，失控翻滾多圈，車輛成為廢鐵。（記者彭健禮翻攝）

    2020-08-28 22:10:26

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕王姓男子無照開車載友人黃姓男子，在國道追撞前車，使得前車翻滾多圈、駕駛施姓男子受傷。王男竟還夥同黃男，分持棒狀手電筒、藍波刀找施男算帳，嚇得施男躲避、一度不敢上救護車；王、黃2人現場搜尋施男未果，反砸施男的車子出氣，之後翻越國道路肩護欄逃逸。

    法官認為王男無駕駛執照駕車，觸犯過失傷害罪，判處4個月徒刑；共同犯下恐嚇危害安全罪，處刑3個月；共同犯下毀損他人物品罪，處刑2個月；犯下肇事致人傷害逃逸罪，處刑1年2月。前3罪得易科罰金部分，應執行有期徒刑6個月。

    法官調查，王男未領有自小客車駕駛執照，仍於去年4月25日晚間9點16分許，駕駛自小客車搭載黃男，行駛中山高速公路南下，因疏於注意前車狀況，在南向113.3公里處、苗栗縣頭份路段的內線車道，不慎追撞前車，致前車失控翻滾到外線車道，造成駕駛施男右側背部挫傷、左側手肘挫擦傷、左側前臂挫擦傷、左側手部挫擦傷等傷害。

    未料，王、黃2人不內省事故發生歸責於己，王男竟持狀似棍棒的伸縮手電筒、黃男則持類似藍波刀之刀子，欲找施男爭論，施男見狀心生畏懼，沿路肩逆向逃離。

    救護車雖到達現場，但施男見王、黃2人緊追於後，也不敢上救護車而繼續逃躲，之後爬上前來拖吊的拖吊車副駕駛座躲藏，直到王、黃2人離去 ，才上救護車尋求救護。

    而王、黃2人因尋找施男未果，分持手電筒、刀器敲擊施男的車子洩憤，造成車身引擎蓋、後行李廂蓋板金毀損，接著在國道警方到場調查前，翻越路肩護欄逃逸。警方透過車號，循線掌握王男，王男也自知法網難逃而投案。

    王男無照駕駛，載友人黃男在國道追撞前車，車頭凹陷變形。（記者彭健禮翻攝）

    王男無照駕駛，載友人黃男在國道追撞前車，車頭凹陷變形。（記者彭健禮翻攝）

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