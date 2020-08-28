館長中3槍還能「抽菸開直播」 網讚：簡直現代關雲長

館長中彈後還能邊開直播、邊檢傷甚至邊抽菸，讓網友讚嘆他簡直是現代關雲長。（圖擷自館長直播）

2020-08-28 17:37:40

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今日凌晨在林口自家開設的健身房前遭人開3槍，在中槍時也請助理開直播，並表示若他這次遭遇不幸，希望大家照顧他老婆、小孩。不過眼尖網友發現，館長在中槍倒地時，還能一邊加壓止血、一邊抽菸，讓網友讚嘆「古有關雲長刮骨看春秋，今有館長中槍抽煙」。

館長今日凌晨在成吉思汗健身館林口館前，遭歹徒連開3槍，館長也叫一旁的助理開直播，在消防員檢傷、包紮時不斷哀嚎，甚至因疼痛抽搐，消防員替他止血的紗布沾滿血跡，散落一地，隨即送往林口長庚救治。

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不過眼尖的PTT網友發現，館長在直播時，就算是倒地不起，還是面不改色，更誇張的是能一邊抽菸、一邊讓消防員檢傷，讓他不禁疑惑館長「是不是真的很猛？」

其他網友紛紛留言表示，「看起來真的不像是剛吃了三槍，看起來有夠輕鬆，跟鬼一樣」、「根本呂布了吧」、「古有關公刮骨看春秋，今有館長中彈抽菸」、「真的超猛！中彈還可以先抽根菸、開直播，身體素質很強」、「如果是肥宅中3槍，大概已經暈過去了」、「只有我覺得那個畫面很好笑嗎，受傷還能抽煙」。

但也有網友認為，館長「是怕之後抽不到煙，趕快來一根」、「是我也會先抽根菸，萬一失血過多救不回來，就是最後一根」、「一定是太痛了，希望沒事」、「骨折超級痛的，想分散注意力」。

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