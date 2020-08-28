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    首頁　>　社會

    3發子彈打中館長 台灣迷因分析：兇嫌絕非普通人

    1名兇嫌今天凌晨槍擊網路紅人館長陳之漢，化面曝光震驚社會。（圖取自影片）

    1名兇嫌今天凌晨槍擊網路紅人館長陳之漢，化面曝光震驚社會。（圖取自影片）

    2020-08-28 20:14:48

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣網路紅人「館長」陳之漢今日凌晨在自家健身房遭粉絲開3槍，大腿、手臂中彈送醫，震驚台灣社會，嫌犯目前已經投案，知名網友分析：「兇嫌絕對不是普通人。」

    知名臉書粉絲專頁「台灣迷因taiwan meme」表示，對館長開槍的不是普通人，跟業餘人士或瘋子不一樣，瘋子或不懂用槍的人，通常會先拉好滑套，把槍處於上膛狀態直接奔跑過去單手開槍，但這人開槍的節奏是等接近館長時才從容的拉滑套，而且不是用奔跑的，而是徐步走過去，還雙手持槍，這節奏真的不像普通人一時買槍尋仇會做的事。

    「台灣迷因taiwan meme」指出，嫌犯行進間拉滑套是側拉，槍口朝側邊，就是避免打到前方館長以外的人，而且這個姿勢也不是普通人玩玩具槍會拉滑套的姿勢，側拉這種姿勢在黑道慣用的東南亞訓練模式很常見，之前新北有些槍擊案，兇手也是側拉滑套後開槍。

    「台灣迷因taiwan meme」提到，兇嫌雙手射擊的姿勢，以及後退的軌跡很穩，這都不是普通人能學到的，而且他後退時雙手還是直立，沒有歪掉，在那樣的距離跟時機，還有旁邊有人的情況下，他還能瞄準館長的小臂跟小腿，這種準確度直逼普通員警，而且他不是打面積最大的胸與可以致死的頭，警告意味非常濃厚。

    「台灣迷因taiwan meme」提到強調，什麼樣的人才會開槍後馬上主動投案？這大家都知道，普通人或是突然起殺意的瘋子是不可能這樣做事的，嫌犯絕對不是普通人，他背後有什麼動機跟有什麼人操作，就待檢警調查了，希望館長能早日康復，但法官如何判案，法律攻防上兇嫌的說詞相當關鍵，盼整起事件盡早水落石出。

    「台灣迷因taiwan meme」臉書全文（已獲授權）

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