家人居家檢疫、他看診遭拒 怒霸診所櫃台拉下口罩吐口水獲不起訴

家人居家檢疫、他看診遭拒，男霸診所櫃台、拉開口罩吐口水被送辦不起訴。（記者鄭淑婷攝）

2020-08-28 17:00:42

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市花姓男子的家人是武漢肺炎疫情居家檢疫者，花男今年3月間到楊梅區某診所看診，卻因此被拒絕掛號並要求轉至專責醫院，他不滿拒絕離開，還拉開口罩噴口水，被依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等罪嫌送辦，不過，花男本身並非居家疫者，衛生福利部也沒禁止此類民眾外出就診，桃園地檢署檢察官認為花男並未觸法，偵結予以不起訴。

花男今年3月31日下午4點多，因皮膚問題到楊梅區某診所看診，卻因其家人是武漢肺炎14天居家檢疫者，護理人員拒絕讓他掛號並要求轉至專責醫院看診，花男認為自己非檢疫對象，不滿看診遭拒遂占用掛號櫃台，還一度拉下口罩噴濺口水，護理人員報警將花男送辦。

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花男否認有違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及「醫療法」，他不知診所為何拒絕他掛號，覺得對方這樣是一種歧視，他並沒有妨害醫療的舉動，拉下口罩則是要吐出口中食物殘渣而已。

檢方指出，勘驗現場光碟及證人說詞，花男在診所確實有講話大聲、爭執何以掛號遭拒等行為，但掛號業務屬於醫療行為的前置行政作業，還沒有開始執行醫療行為，難認花男違反「醫療法」；而花男僅是家人為居家檢疫對象，他本身並非確診或居檢者，衛福部也無禁止居檢者家人外出就醫，縱使衛生習慣欠佳、拉下口罩吐食物殘渣，也無涉犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」疑似罹病不遵守各級衛生主管機關指示而有傳染他人之虞罪嫌，偵結予以不起訴。

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