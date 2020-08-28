撈光日月潭文武廟舒淇許願池硬幣 花掉600要吐出3萬

日月潭知名景點文武廟，廟內的許願池因有電影明星舒淇捐款而聲名大噪。（資料照）

2020-08-28 16:49:11

［記者陳鳳麗／南投報導］日月潭知名景點文武廟，廟內的許願池因有電影明星舒淇捐款而聲名大噪，去年10月該許願池內的硬幣全被撈光，偷走也算香油錢的許願硬幣的陳姓男子，被警方逮到時只剩2198元，他坦認是去拜拜看到有許願池才臨時起貪念，已花掉600元，南投地院法官近日依竊盜罪判他拘役30日，若易科罰金要3萬元，得不償失。

主祀關聖帝君、孔子、岳飛的日月潭文武廟，是日月潭知名景點之一，日前才因該廟的景聖樓飯店5月歇業，30日將簽約由承億文旅集團接手經營而再度受到矚目。而該廟被稱為「舒淇許願池」的許願硬幣，去年10月中旬全被陳姓男子撈光偷走，當時也引發社會關注。

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這座許願池是因在2011年興建時，正好知名影星舒淇跟母親到文武廟拜拜，得知廟方正在籌建許願池，就慷慨捐獻400萬元設置2座聚寶盆，其中1座聚寶盆就刻有舒淇與其本名林立慧。文武廟許願池也因舒淇而聲名大噪，也成為遊客造訪該廟必看景點。

「舒淇許願池」的硬幣被撈光後，廟方是在進行水池例行整理時，發現硬幣全都不見才報案。不到幾天警方就查獲偷撈許願硬幣的陳姓男子。當時陳男身上只剩2198元，他堅持只花掉600元。

由於陳男跟廟方認錯，也把2198元歸還，廟方後來也幫他求情，希望能給陳男改過自新的機會，南投地檢署檢察官向法院申請簡易判決。南投地院法官近日以竊盜罪名，判處陳男拘役30日，若易科罰金要3萬元。

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