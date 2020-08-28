闖紅燈撞癱23歲男 毀人一生判賠684萬

蕭姓男子駕車行經桃園市龍潭區龍華路，闖紅燈撞上走在行人穿越道的韓姓男子，年僅23歲的韓男因頭部重創得長期臥床，日常生活全靠他人照料，韓男向蕭男提出民事求償，蕭男還稱金額太高、希望法院秉公處理，桃園地院日前判決他須賠償684萬7670元。（示意圖）

2020-08-28 16:13:52

［記者鄭淑婷／桃園報導］蕭姓男子駕車行經桃園市龍潭區龍華路，闖紅燈撞上走在行人穿越道的韓姓男子，年僅23歲的韓男因頭部重創得長期臥床，日常生活全靠他人照料，韓男向蕭男提出民事求償，蕭男還稱金額太高、希望法院秉公處理，桃園地院日前判決他須賠償684萬7670元。

判決指出，蕭男於2018年7月20日下午4點多，駕車行經龍潭區龍華路往市區方向時闖紅燈，撞上走在行人穿越道的韓男，韓男受有頭部外傷併顱內出血、後枕部頭皮撕裂傷，造成中樞神經系統機能遺存高度障礙，得長期臥床、無法翻身，日常生活都要靠他人照料，韓男年僅23歲，事發前原在國中任職，無端被撞癱，不僅工作沒了，大好人生也毀了，因而向蕭男提出860餘萬元民事求償；蕭男則主張，韓男請求的勞動能力損失金額過高，請法院秉公處理。

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法官於判決中指出，蕭男行經該路段確實有闖紅燈、未禮讓行人，刑事部分已被判處5月徒刑確定，依據韓男的年齡、職業收入、勞動力減損百分之百等因素，判決蕭男應給付韓男684萬餘元，仍可上訴。

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