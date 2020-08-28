孕妻被毛小孩絆倒羊水破裂 新手爸急攔警車開道送醫

警車鳴苗開道，讓原本約十分鐘時程縮短不到一半趕抵醫院。（記者許國楨翻攝）

2020-08-28 16:04:07

〔記者許國楨／台中報導〕真的是分秒必爭！剛從苗栗搬來台中的柯姓男子，其懷有5月身孕的妻子七夕情人節當晚在家中跌倒羊水破裂，柯男以機車急載妻子就醫途中，因人生地不熟攔警車求助，員警得知原委二話不說鳴苗開道，讓原本約十分鐘時程縮短不到一半趕抵醫院，柯男頻向員警致謝表示，真的路不熟，還好有你們（員警）！員警也為這對小夫妻打氣，希望肚子裡小寶貝展現強韌生命力度過難關。

台中市第三分局合作派出所巡佐陳芳旭、警員黃瑞豐，當晚11點多巡經東區精武路與進德路口時，突有一輛機車疾駛而來，柯姓騎士神情緊張詢問最近的醫院該如何前往，原來是其懷有5個月身孕的20歲妻子，稍早在家中不慎被飼養的毛小孩寵物絆倒導致羊水破裂。

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柯男載著妻子從太平急著趕往市區尋找醫院，卻因近期才從苗栗搬來台中工作人生地不熟，剛好見到警車趕緊上前求助，員警得知原委又見後座柯妻表情痛苦情況緊急，不敢隨意移動她，便請柯男緊隨警車並叮嚀他注意行車安全，由警車鳴笛開道引導至最近醫院。

因當夜適逢七夕情人節，市區道路夜間車流量仍大，員警不斷透過廣播、鳴按警笛及喇叭，讓原本約10分鐘行車時間，用不到一半時間即火速趕抵中國醫藥學大學附設醫院急診室，醫護人員趕緊將柯妻移至病床急救，即便一臉擔心無措，柯男仍不忘向員警表達謝意，表示真的路不熟，還好有你們（員警）！

員警也為這對小夫妻打氣，希望肚子裡小寶貝展現強韌的生命力度過難關，並感謝沿路駕駛人配合讓道，同心協力完成這場十萬火急的緊急救援任務；分局長廖國政則提醒民眾，如遇緊急救護情形，仍應請求119救護，救護車有配備完善的救護器材及專業的救護員陪同乘坐，才能得到更妥善的照護。

醫護人員趕緊將柯妻移至病床急救。（記者許國楨翻攝）

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