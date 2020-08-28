為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    緝毒犬建功助破漁船運上千公斤毒品 失足落海險滅頂殉職

    保三緝毒犬MAX建功助檢警、海巡破漁船運毒案，查獲上千公斤毒品市價超過百億毒品，卻不慎失足落海，險些滅頂。（記者黃良傑翻攝）

    保三緝毒犬MAX建功助檢警、海巡破漁船運毒案，查獲上千公斤毒品市價超過百億毒品，卻不慎失足落海，險些滅頂。（記者黃良傑翻攝）

    2020-08-28 14:40:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕檢警、海巡共同破獲琉球籍漁船滿聖財86號運毒，查獲海洛因1020塊和安非他命600包，總重超過1噸、市價高達百億元，2隻緝毒犬登船建功，完成任務回岸，不慎一度失足落海險滅頂，差點因公殉職。

    運毒漁船遠從菲律賓外海押回東港碼頭安檢哨前，包括員警和海巡人員登船搜索，長達10個多小時仍無斬獲，高市刑大請來保三緝毒犬3歲的TIGE和2歲的MAX，2隻都是狼犬，所有人把希望全放在緝毒犬上，2隻被委以重任的緝毒犬，敏捷地跳上漁船甲板展開嗅聞搜索，TIGE和MAX從船頭嗅到船尾，再由船艙聞到魚艙，不放過任何角落。

    緝毒犬一度在船後底艙繞圈坐下，專案人員初步未發現有異，TIGE和MAX聽令起身，再往四周持續搜索後，由警犬隊員帶至甲板休息。接著眾人集中於緝毒犬坐臥表態區，清空䌫繩、漁網等雜物，地毯式細膩檢查、敲擊，發現疑似焊接痕跡，進而查獲一處密窩。

    2犬一起和警方、海巡搜索起獲大批毒品，MAX完成搜索任務後準備跳回岸邊，但疑因毒品味道和暈船，加上船身搖晃，不慎失足落海。 保三警犬隊員見夥伴落海，立即跳海施救，其他工作人員馬上加入救犬行列，利用接力方式費了一番氣力，終於把狗英雄MAX拉救上岸，所幸及時救起幸無大礙。

    緝毒犬建功助破漁船運上千公斤毒品，不慎失足落海，險些滅頂。（記者黃良傑攝）

    緝毒犬建功助破漁船運上千公斤毒品，不慎失足落海，險些滅頂。（記者黃良傑攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市警臨檢夜店 緝毒犬「JJ」超萌登場
    2020-08-02 11:46

    中市警臨檢夜店 緝毒犬「JJ」超萌登場
    武漢肺炎》想靠狗狗嗅出武肺感染者 智利警也投入訓練測試
    2020-07-15 17:46

    武漢肺炎》想靠狗狗嗅出武肺感染者 智利警也投入訓練測試
    居住觀「疫」急轉 別墅產品逆勢熱賣

    居住觀「疫」急轉 別墅產品逆勢熱賣
    超萌！住寄養家庭1個月 緝毒幼犬Abba進步神速
    2020-05-27 16:05

    超萌！住寄養家庭1個月 緝毒幼犬Abba進步神速
    蔡英文視察憲兵指揮部 超萌緝毒犬穿「小紅鞋」原因曝光
    2020-05-26 18:56

    蔡英文視察憲兵指揮部 超萌緝毒犬穿「小紅鞋」原因曝光
    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」

    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」
    連任後首度視導國軍 蔡總統和緝毒犬尖兵互動
    2020-05-26 11:39

    連任後首度視導國軍 蔡總統和緝毒犬尖兵互動
    社會今日熱門
    2020-08-27 19:58

    八通關越道墜谷山友被救上步道 明早申請空勤吊掛

    2020-08-27 17:57

    遊覽車司機懷疑討客兄 12刀砍死妻子後輕生

    2020-08-27 16:39

    虐死1歲半女童 「牛奶媽」表姊判無期、表姊夫18年定讞

    2020-08-27 15:55

    假簽賭、真詐財 黑心集團7個月從150人身上騙走上千萬 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播