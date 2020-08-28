緝毒犬建功助破漁船運上千公斤毒品 失足落海險滅頂殉職

保三緝毒犬MAX建功助檢警、海巡破漁船運毒案，查獲上千公斤毒品市價超過百億毒品，卻不慎失足落海，險些滅頂。（記者黃良傑翻攝）

2020-08-28 14:40:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕檢警、海巡共同破獲琉球籍漁船滿聖財86號運毒，查獲海洛因1020塊和安非他命600包，總重超過1噸、市價高達百億元，2隻緝毒犬登船建功，完成任務回岸，不慎一度失足落海險滅頂，差點因公殉職。

運毒漁船遠從菲律賓外海押回東港碼頭安檢哨前，包括員警和海巡人員登船搜索，長達10個多小時仍無斬獲，高市刑大請來保三緝毒犬3歲的TIGE和2歲的MAX，2隻都是狼犬，所有人把希望全放在緝毒犬上，2隻被委以重任的緝毒犬，敏捷地跳上漁船甲板展開嗅聞搜索，TIGE和MAX從船頭嗅到船尾，再由船艙聞到魚艙，不放過任何角落。

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緝毒犬一度在船後底艙繞圈坐下，專案人員初步未發現有異，TIGE和MAX聽令起身，再往四周持續搜索後，由警犬隊員帶至甲板休息。接著眾人集中於緝毒犬坐臥表態區，清空䌫繩、漁網等雜物，地毯式細膩檢查、敲擊，發現疑似焊接痕跡，進而查獲一處密窩。

2犬一起和警方、海巡搜索起獲大批毒品，MAX完成搜索任務後準備跳回岸邊，但疑因毒品味道和暈船，加上船身搖晃，不慎失足落海。 保三警犬隊員見夥伴落海，立即跳海施救，其他工作人員馬上加入救犬行列，利用接力方式費了一番氣力，終於把狗英雄MAX拉救上岸，所幸及時救起幸無大礙。

緝毒犬建功助破漁船運上千公斤毒品，不慎失足落海，險些滅頂。（記者黃良傑攝）

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