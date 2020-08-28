居家檢疫還能運毒 高雄檢調查獲金紙貨櫃挾藏1.6億元K毒

楊姓男子居家檢疫期間還能運毒來台。（記者黃佳琳翻攝）

2020-08-28 13:04:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓男子為了賺150萬元「運輸費」，特地飛到柬埔寨處理K毒來台事宜，回台後，因武漢肺炎需居家檢疫，楊在家中電話搖控，但消息走露被檢警聯手破獲市價高達1.6億元的K毒，今偵結後依運毒等罪提起公訴。

檢方指出，走私毒品集團有意自東南亞運輸毒品入境台灣，於是由洪姓男子（年籍身分不詳，另行追查中）吸收年僅20餘歲的楊姓男子擔任毒品收貨人，並事先商議，只要接貨成功，就能分楊150萬元。

請繼續往下閱讀...

楊男為了賺這筆錢，依洪男指示，於今年3月間在高雄設立公司，並承租位於大寮區的廠房作為收貨倉庫後，從桃園國際機場出境至柬埔寨與洪男會合，依洪男指示出面委請在地貨攬業主及報關行，處理毒品從柬埔寨經越南運抵台灣的運輸及報關程序。

楊於今年4月12日返回後，因正值武漢肺炎防疫期間，他依規定在家接受14天的居家檢疫，但他在家仍不得閒，忙著用電話通知報關行處理進口貨櫃報關事宜；5月18日，這批K毒從柬埔寨運到越南，再從越南挾藏在金紙貨櫃中準備運來台灣。

檢調接獲線報後，在高雄港第70號碼頭當場查扣這批K毒，經清點後發現重達88公斤，市價逾1.6億元，檢調再前往楊男家中將他逮捕，今偵結起訴後，並持續追查洪男身分及上游。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

楊姓男子居家檢疫期間還能運毒來台。（記者黃佳琳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法