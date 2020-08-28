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    館長遭槍擊 林口警方中午到嫌犯住處搜索

    林口警方到北市内湖區的嫌犯住處搜索。（記者邱俊福攝）

    林口警方到北市内湖區的嫌犯住處搜索。（記者邱俊福攝）

    2020-08-28 12:29:25

    〔記者邱俊福／台北報導〕館長陳之漢遭槍擊，新北市警林口分局偵查員今天中午到劉姓嫌犯的住處搜索，進一步了解相關案情；同時，轄區北市警局內湖分局也派員到住家進行了解。

    據悉，劉姓嫌犯跟家人住在北市內湖區舊公寓，平時跟鄰居互動很好。

    今天中午，林口分局多名偵查員帶著相關卷宗到住處按門鈴後，劉嫌家人開門讓他們進入，不到5分鐘，轄區派出所警員也到場進入協助調查。

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