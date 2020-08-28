館長遭槍擊 警政署：針對犯案動機及槍枝來源，究辦到底！

劉嫌涉嫌持制式沙漠之鷹，槍擊打傷館長陳之漢。（記者吳仁捷翻攝）

2020-08-28 11:32:22

〔記者邱俊福／台北報導〕針對館長陳之漢遭槍擊，警政署：針對犯案動機及槍枝來源，究辦到底！

警政署表示，已指示刑事局協助新北市警察局成立專案小組，全力追查槍枝來源，釐清案情及犯罪動機，並即時公布真相，以穩定社會人心。

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警政署並重申，譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，確保民眾安居樂業。

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