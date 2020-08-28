為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    館長遭槍擊 警政署：針對犯案動機及槍枝來源，究辦到底！

    劉嫌涉嫌持制式沙漠之鷹，槍擊打傷館長陳之漢。（記者吳仁捷翻攝）

    劉嫌涉嫌持制式沙漠之鷹，槍擊打傷館長陳之漢。（記者吳仁捷翻攝）

    2020-08-28 11:32:22

    〔記者邱俊福／台北報導〕針對館長陳之漢遭槍擊，警政署：針對犯案動機及槍枝來源，究辦到底！

    警政署表示，已指示刑事局協助新北市警察局成立專案小組，全力追查槍枝來源，釐清案情及犯罪動機，並即時公布真相，以穩定社會人心。

    警政署並重申，譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，確保民眾安居樂業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    義不容辭！館長中3槍擔憂妻小 他怒吼跳出要幫忙
    2020-08-28 10:47

    義不容辭！館長中3槍擔憂妻小 他怒吼跳出要幫忙
    粉絲開槍！疑性騷擾館長被肉搜、要求退費引殺機
    2020-08-28 07:20

    粉絲開槍！疑性騷擾館長被肉搜、要求退費引殺機
    居住觀「疫」急轉 別墅產品逆勢熱賣

    居住觀「疫」急轉 別墅產品逆勢熱賣
    館長中槍嫌犯影像曝光 疑為性騷那人
    2020-08-28 05:57

    館長中槍嫌犯影像曝光 疑為性騷那人
    館長遭伏擊林口健身館前中3槍 疑嫌向警方投案
    2020-08-28 05:55

    館長遭伏擊林口健身館前中3槍 疑嫌向警方投案
    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」

    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」
    館長、劉寶傑到底誰紅？他驚吐陳之漢膨風真相
    2020-08-24 08:20

    館長、劉寶傑到底誰紅？他驚吐陳之漢膨風真相
    館長被不明男客狂摸胸5分鐘！陳之漢嚇傻性情大變...
    2020-08-16 18:53

    館長被不明男客狂摸胸5分鐘！陳之漢嚇傻性情大變...
    社會今日熱門
    2020-08-27 19:58

    八通關越道墜谷山友被救上步道 明早申請空勤吊掛

    2020-08-27 17:57

    遊覽車司機懷疑討客兄 12刀砍死妻子後輕生

    2020-08-27 16:39

    虐死1歲半女童 「牛奶媽」表姊判無期、表姊夫18年定讞

    2020-08-27 12:34

    台中「市寶」116歲人瑞走失 警驚嘆：她外表像80歲

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播