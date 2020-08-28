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    首頁　>　社會

    館長中彈幸未中要害 網友笑指這「圖案」護體

    有眼尖網友發現，館長中彈時穿著的背心圖案頗有深意。（圖擷取自館長臉書）

    有眼尖網友發現，館長中彈時穿著的背心圖案頗有深意。（圖擷取自館長臉書）

    2020-08-28 12:19:49

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢今天凌晨驚傳遭槍手埋伏射擊，於自家健身館前身中3槍送醫急救，有眼尖網友發現，館長中彈時穿著的背心應是知名動漫《鬼滅之刃》的聯名服飾，上面的圖案是曾幫助主角躲避致命攻擊的符咒，好奇詢問「這個圖案是不是有某種魔力啊？」，笑翻眾多網友。

    這名網友在網路論壇「PTT」發文表示，他發現館長中彈時穿著的背心圖案，是知名動漫《鬼滅之刃》裡一個角色愈史郎畫的符咒，可以強化貼上符咒之人的視線，也能讓人看見平常看不見的東西，多次幫助主角炭治郎躲避致命攻擊，對比館長雖然中彈卻不致命的情況，不禁好奇詢問，「這個圖案是不是有某種魔力啊？」

    對此，網友紛紛笑回，「這樣都被你發現XD」、「笑死，難怪覺得有點眼熟」、「厲害了，都只打到手跟腳，非致命」、「原來是貼符咒才躲過的」、「館長內行」、「連被槍打到都不忘業配」、「真的用生命在業配」、「這件要大賣了」、「國軍、警察還不快去買使用權」、「護國神服」。

    不過也有人表示，「都穿那件了還沒看出子彈的軌跡嗎？」，其他人則回覆，「就是看穿了才沒讓他打到心臟跟三公分啊」、「館長被開當下嗅到一股商機，太強了。希望沒事」、「這符有出紋身貼紙，買來貼手臂了啦！」。

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