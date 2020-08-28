館長遭槍擊 侯友宜：對治安負責任 會深刻檢討

侯友宜對館長遭槍擊表示，他會對治安負責任，會深刻檢討。（記者翁聿煌攝）

2020-08-28 10:36:39

〔記者翁聿煌／新北報導〕網紅「館長」陳之漢今天凌晨在新北市林口區的健身房前遭人開槍引起矚目，新北市長侯友宜今天表示，對新北市的治安他責無旁貸、負起責任，他已要求警方配合檢方儘速釐清真相與檢討，同時祝福館長早日康復。

館長遭到槍擊，馬上就有許多網友在侯友宜的臉書開嗆，要求對新北治安負起責任，侯友宜上午受訪時表示，會負責守護新北市民安全，對新北的治安責無旁貸，對於發生治安事件，必須快速破案釐清真相，瞭解背後原因給被害人交代，他會對治安要負起責任，並深刻檢討。

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侯友宜說，他第一時間接到消息，就迅速聯絡相關單位，要警方迅速了解真相、配合檢方偵辦，市府也連絡醫療體系，請林口長庚醫院全力協助搶救館長的傷勢。

侯友宜說，目前館長的狀況穩定，期待平安早日康復，重返崗位繼續努力做事。侯友宜私下與館長也有好交情，館長對侯友宜十分敬重與喜愛，多次配合市府活動捐款達數百萬元，幫助弱勢。

侯友宜表示，他身為首長雖無法讓案件不發生，但是案件發生後要快速破案，釐清事實真相，有效遏止犯罪，希望快速壓制犯罪，預防犯罪是新北市治安最大的方向，要繼續為這個目標努力加油。

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