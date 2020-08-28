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    離職警官殺變心女友 懸崖勒馬獲緩刑

    台中地院外觀。（資料照）

    台中地院外觀。（資料照）

    2020-08-28 08:58:48

    〔記者張瑞楨／台中報導〕已離職的陳姓前警官與黃姓女友分手後，黃女很快另結新歡，陳男怨憤之下，今年3月先傳利刃照片，以及「我這1生談過13次戀愛了，沒有1個像妳一樣能夠讓我這麼恨、這麼怒，讓我萌生殺意」等恐嚇字句，又準備繩子，還把殺人手法記載於筆記本後，潛入黃女位於台中市的住處，伺機用繩子勒住黃女脖子，再用棉被掩住口鼻，企圖勒死、悶死黃女，卻又不忍心奪走黃女性命，頓生惻隱之心而懸崖勒馬，法官不但給他兩次減刑，依殺人未遂罪，輕判徒刑2年，又再宣告緩刑5年，免除他入獄之災。

    判決書指出，陳男是離職的警官，與黃女是情侶，今年2月初分手後，黃女很快有了新男友，怨憤不止的陳男，今年3月15日，先傳送隨機殺人案的新聞、生魚片刀照片，以及「我買的這把，看樣子應該也能一刀斃命」、「質感不錯」、「連妳在內，我這1生談過13次戀愛了，沒有1個像妳一樣能夠讓我這麼恨、這麼怒，讓我萌生殺意的」等恐嚇簡訊給黃女，並於3月20日購買童軍繩、膠帶等作案工具，構思殺人計畫，還把網路搜尋的殺人手法，記載於筆記本內。

    今年4月17日上午，他拿著筆記本、童軍繩、水果刀、膠帶、手套，從南港搭乘高鐵抵達台中，潛入黃女的住處，等候至下午1時許，見黃女返家打電話，持童軍繩勒住黃女脖子，用手遮住口鼻，黃女昏迷後，被他拖到房內，黃女一度甦醒，陳男再用棉被壓住黃女頭部，黃女再度昏迷。

    陳男見黃女第二度昏迷，起了惻隱之心，鬆開了棉被，中止殺人行為，此時，他聽到有人進入屋內，趕緊逃離現場，黃女被朋友送醫挽回一命。

    台中地院審理時，陳男宣稱「我有恨，但不代表我堅決要殺害黃女」、「我那時候看到她漸漸甦醒的時候，我心裡就開始有惻隱之心」，殺人未遂罪可處10年以上、無期徒刑至死刑，法官卻認為，黃女拒絕復合，並另結新歡，陳男為此起殺機，惡性非輕，不過，中止而殺人未遂，可以減輕其刑，另外，陳男中止殺人，顯示良心未泯，犯後深具悔意，再援用刑法第59條「顯可憫恕」減刑，依殺人未遂罪輕判徒刑2年，再以黃女已經原諒陳男為由，宣告緩刑5年，免除入獄，可上訴。

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