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    首頁　>　社會

    男大生送少女1支手機 媽驚見乖女兒自拍裸照

    示意圖

    示意圖

    2020-08-28 08:49:20

    〔記者張瑞楨／台中報導〕梁姓男大學生去年8月與未滿16歲的國中女學生小芳交往，他先贈送小芳IPHONE（俗稱哀鳳）手機，之後撫摸親吻小芳，並要求小芳自拍胸部與下體照片，傳給梁男欣賞，不料，數天之後，小芳的母親見來路不明的手機，檢視驚見乖女兒與梁男，有「寶貝能拍下面嗎？」等鹹濕猥褻對話，以及女兒自拍的不雅裸照，氣得報警提告，不過，法官考量雙方已和解，依與14歲以上未滿16歲女子猥褻等罪，判處梁男徒刑1年8月，宣告緩刑3年，免除入獄蹲苦窯。

    判決書指出，就讀大學的梁男，去年8月透過網路遊戲，認識14歲的國中女學生小芳（化名），去年8月17日約會時，他贈送IPHONE手機給小芳，小芳則同意梁男撫摸胸部、親吻臉頰，翌日（18日）梁男要求小芳拍攝裸照，小芳遂自拍胸部與下體照片各一張，傳給梁男觀賞，同年月22日，雙方再度約會時，在一處停車場中，梁男再度撫摸猥褻小芳，翌日（23日）再度要求小芳拍攝裸照，小芳又自拍一張下體照片給梁男。

    事隔約6天，同年月29日，小芳母親見來路不明手機，檢視發現乖女兒與梁男的猥褻對話，包括「我想摸妳的鮑魚」等，又見女兒自拍的下體等淫穢照片，氣得跑到警局報案。

    台中地院審理時認為，梁男沒前科，坦承犯行，賠償小芳父母和解，顯示梁男犯後已認真致力彌補，有真心的悔過，依依與14歲以上未滿16歲女子猥褻罪、製造少年猥褻行為電子訊號罪，判處徒刑1年8月，宣告緩刑3年，條件是參加3場法治教育，禁止對小芳實施兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害性自主罪章所定的不法侵害，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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