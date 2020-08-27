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    首頁　>　社會

    警察到社區聽你說 八德社區治安會議人爆多

    桃園市警八德分局今天晚間在「瑞祥里集會所」舉辦「年度社區治安會議」，由分局長陳錦坤主持（站立者），市警局副局長廖美玲也率警局團隊蒞臨指導，地方民代、區長等皆到場。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市警八德分局今天晚間在「瑞祥里集會所」舉辦「年度社區治安會議」，由分局長陳錦坤主持（站立者），市警局副局長廖美玲也率警局團隊蒞臨指導，地方民代、區長等皆到場。（記者陳恩惠翻攝）

    2020-08-27 22:04:57

    ［記者陳恩惠／桃園報導］為了分析轄區治安、交通狀況，發掘治安死角與民眾共謀對策、維護社會治安，桃園市警八德分局今天晚間在「瑞祥里集會所」舉辦「年度社區治安會議」，由分局長陳錦坤主持，市警局副局長廖美玲也率警局團隊蒞臨指導，包括地方民代、區長邱瑞朝、48名里長及關心地區的民眾至少200人齊聚，氣氛相當熱鬧，警方除中除宣導犯罪預防、交通安全等實用資訊外，也特別針對高齡長者加強反詐騙宣導，減少中長者遇詐騙的機會。

    民代、民眾至少200人齊聚

    陳錦坤說，「警力有限、民力無窮」對於民眾的建言極重視，將逐一錄案辦理，當中涉及非警政機關權責部分，也會儘速轉報相關單位接續辦理，並先行以電話回覆提案人，事後將正式以書函答復；至於治安、交通等警政工作需仰賴警方與民眾同心協力維護，警民合作是預防犯罪及迅速破案、維護治安的不二法門，警民共同建構安全防衛網絡，營造出安全、和樂的生活環境。

    八德分局表示，召開社區治安會議主要目的，就是提供機會讓地方民意代表、意見領袖及社區里民等人，都能直接與警方面對面交流意見，有效聽取民眾對於治安、交通或其他建言與意見反映，建立政府與民眾間聯繫管道，民眾針對交通、監視器等問題踴躍發言，會中並穿插有獎徵答活動，不僅民眾回答踴躍，同時也加深會議宣導成效。

    意見交流 有獎徵答 民眾踴躍

    警方也對如何防詐進行宣導，根據統計，詐騙集團常鎖定50至70歲以上生活單純、對詐騙話術較不熟悉、生活較單純的銀髮族中老年人、退休人員、家庭主婦下手，再次呼籲獨居或白天獨自在家的中老年人小心此類「假檢警」詐騙手法，同時提醒年輕人要多關懷家中長者，以免遭此類詐騙老梗所騙，警方也會盡全力偵辦，保護民眾的財產。

    為有效遏止道路交通事故發生及強化路口人車安全，自9月起全國將同步執行為期一個月的「路口安全大執法」，重點取締項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」，針對「車不讓人」、「行人違反路權」違規行為加強取締，以維護道路交通安全及提升民眾對「路權」的守法觀念，提醒民眾務必遵守交通規則以免因違規讓自身荷包受損。

    會中，市議員蔡永芳反映月底即將開學了，請警方能重視「校園安全」、市議員段樹文也提及「強化詐欺案件破獲能量」、大仁里里長張國平反映「公園及遊憩場所遊民滯留問題」、大安里里長江朝雄反映「興豐路上有廢棄車輛，請會同環保局查報」、「改裝噪音車擾人清夢，請加強告發取締」，警方皆列入執勤的重點記錄。

    桃園市警八德分局今天晚間在「瑞祥里集會所」舉辦「年度社區治安會議」，與會者至少200人，大家都戴口罩出席。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市警八德分局今天晚間在「瑞祥里集會所」舉辦「年度社區治安會議」，與會者至少200人，大家都戴口罩出席。（記者陳恩惠翻攝）

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