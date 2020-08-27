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    8/27 威力彩、雙贏彩、今彩539通通摃龜！

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2020-08-27 22:40:35

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月27日）開獎的第109000069期威力彩、第109000206期雙贏彩與第109000206期今彩539的頭獎均摃龜。

    第109000069期威力彩中獎號碼為「18、19、20、27、33、36，第二區：08」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共43注中獎，每注可得2萬元；伍獎共279注中獎，每注可得4000元；陸獎共1655注中獎，每注可得800元；柒獎共3534注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬93注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3348注中獎，每注可得100元；普獎共4萬6267注中獎，每注可得100元。

    第109000069期38樂合彩中獎號碼為「18、19、20、27、33、36」，五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共69注中獎，每注可得5750元；二合共1769注中獎，每注可得750元。

    第109000206期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、09、11、13、14、16、18、19、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共151注中獎，每注可得500元；肆獎共1554注中獎，每注可得100元。

    第109000206期今彩539中獎號碼為「17、24、29、34、39」，頭獎摃龜；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共5900注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7948注中獎，每注可得50元。

    第109000206期39樂合彩中獎號碼為「17、24、29、34、39」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共283注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1336注中獎，每注可得1125元。

    第109000206期3星彩中獎號碼為「144」，共18注中獎，每注可得1萬2500元。

    第109000206期4星彩中獎號碼為「5480」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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