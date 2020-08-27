桃警破偽造商標口罩工廠 起獲30箱5萬餘片口罩

警方查獲能翔自動科技公司內有製造口罩的設備。（記者周敏鴻翻攝）

2020-08-27 20:12:16

〔記者周敏鴻、陳恩惠／桃園報導〕生產無塵衣、無塵口罩的正洸公司，發現仿冒正洸公司商標的口罩，在購物網站上販售牟利，趕忙向桃園檢警檢舉，檢警今天前往八德區能翔自動科技公司，查獲仿冒商標的口罩30箱5萬70片、半成品1箱1070片，負責人翁姓男子已依違反商標法、藥事法等罪嫌被送辦。

桃園地檢署今天指揮桃園市政府警察局刑事警察大隊偵三隊與八德警分局專案小組，前往八德區能翔自動科技公司，查獲正在工作的翁男（45歲）等人，警方說，公司人員看到員警出現，都嚇了一大跳，根本來不及藏放仿冒商標口罩，只得坦承涉案。

請繼續往下閱讀...

公司內被起獲30箱5萬70片口罩、半成品1箱1070片，還有印製好仿冒商標的口罩紙盒1箱共250個，警方說，翁男涉嫌製造仿冒商標口罩後，再派員透過購物網站販售，已涉嫌違反商標法、藥事法外。至於翁男行為是否違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，檢警將與桃園市政府衛生局討論後再進一步認定。

「我們根本不知道這家做口罩啊！」住在「能翔自動科技公司」旁的鄰居說，這家公司有10餘名員工，平日主要生產的是胎壓偵測系統、遮陽板胎壓偵測器等，從沒聽說過這家公司在做口罩。

警方查獲能翔自動科技公司生產仿冒商標的口罩。（記者周敏鴻翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法