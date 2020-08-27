轉服志願役不到1年 空軍告「落跑天兵」追討3個月薪俸

劉姓義務役男轉服志願役，分發到空軍氣象聯隊服務，但不到1年就提出不適、申請退伍，空軍氣象聯隊向他追回受訓3個月的9萬多元薪俸。圖為空軍氣象聯隊實施人工增雨勤務，與新聞事件無關。（圖取自「中華民國空軍」臉書）

2020-08-27 17:16:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕劉姓義務役男轉服志願役，分發到空軍氣象聯隊服務，但不到1年就提出不適、申請退伍，空軍氣象聯隊向他追回受訓3個月的9萬多元薪俸，但劉男僅還3萬出頭就沒再還，被單位一狀告上法院。苗栗地方法院審理，判處劉男應支付剩餘的6萬多元給空軍氣象聯隊。

劉男於2018年2月14日經核定轉服志願役後，於空軍氣象聯隊服務，但他後因個人因素提出不適服志願役士兵申請，經國防部空軍司令部於當年11月1日人令核定他不適服志願士兵現役解除召集，自當年12月1日0時生效。

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按照規定，劉男最少服務年限應為4年，但他轉服不到1年就提出不適、申請退伍，空軍氣象聯隊遂依「志願士兵不適服現役賠償辦法」計算，核算劉男應賠償其3個月受訓期間所支領的9萬3713元薪俸。

雙方一度協議分期償還，但劉男僅賠償3萬1313元後，便不再支付，經空軍氣象聯隊催繳也不予理會，遂提起行政訴訟追討。

法官調查，空軍氣象聯隊依法主張之事實真確，認劉男既於2018年12月1 日因個人因素經評審不適服志願士兵， 而經核定解除召集生效，則依尚未服滿現役最少年限之比例，賠償自核定起役之日起所受領之志願士兵3個月待遇 （本俸、加給），但迄今僅償還3萬1313元，判劉男應支付空軍氣象聯隊6萬2400元。

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