為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    轉服志願役不到1年 空軍告「落跑天兵」追討3個月薪俸

    劉姓義務役男轉服志願役，分發到空軍氣象聯隊服務，但不到1年就提出不適、申請退伍，空軍氣象聯隊向他追回受訓3個月的9萬多元薪俸。圖為空軍氣象聯隊實施人工增雨勤務，與新聞事件無關。（圖取自「中華民國空軍」臉書）

    劉姓義務役男轉服志願役，分發到空軍氣象聯隊服務，但不到1年就提出不適、申請退伍，空軍氣象聯隊向他追回受訓3個月的9萬多元薪俸。圖為空軍氣象聯隊實施人工增雨勤務，與新聞事件無關。（圖取自「中華民國空軍」臉書）

    2020-08-27 17:16:19

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕劉姓義務役男轉服志願役，分發到空軍氣象聯隊服務，但不到1年就提出不適、申請退伍，空軍氣象聯隊向他追回受訓3個月的9萬多元薪俸，但劉男僅還3萬出頭就沒再還，被單位一狀告上法院。苗栗地方法院審理，判處劉男應支付剩餘的6萬多元給空軍氣象聯隊。

    劉男於2018年2月14日經核定轉服志願役後，於空軍氣象聯隊服務，但他後因個人因素提出不適服志願役士兵申請，經國防部空軍司令部於當年11月1日人令核定他不適服志願士兵現役解除召集，自當年12月1日0時生效。

    按照規定，劉男最少服務年限應為4年，但他轉服不到1年就提出不適、申請退伍，空軍氣象聯隊遂依「志願士兵不適服現役賠償辦法」計算，核算劉男應賠償其3個月受訓期間所支領的9萬3713元薪俸。

    雙方一度協議分期償還，但劉男僅賠償3萬1313元後，便不再支付，經空軍氣象聯隊催繳也不予理會，遂提起行政訴訟追討。

    法官調查，空軍氣象聯隊依法主張之事實真確，認劉男既於2018年12月1 日因個人因素經評審不適服志願士兵， 而經核定解除召集生效，則依尚未服滿現役最少年限之比例，賠償自核定起役之日起所受領之志願士兵3個月待遇 （本俸、加給），但迄今僅償還3萬1313元，判劉男應支付空軍氣象聯隊6萬2400元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    暫緩立委考察東沙 空軍：區域情勢複雜
    2020-08-21 05:30

    暫緩立委考察東沙 空軍：區域情勢複雜
    軍情動態》不容挑戰！ 美日在東海進行大規模空中聯合軍演
    2020-08-19 19:57

    軍情動態》不容挑戰！ 美日在東海進行大規模空中聯合軍演
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    1年3大過被退伍 空軍第二戰術戰鬥機聯隊提告索討溢領6日薪餉
    2020-08-18 10:13

    1年3大過被退伍 空軍第二戰術戰鬥機聯隊提告索討溢領6日薪餉
    圖集》空軍雷虎小組成立67年 精彩特技飛行畫面一次看個夠！
    2020-08-16 11:15

    圖集》空軍雷虎小組成立67年 精彩特技飛行畫面一次看個夠！
    振興退休金！存基金選這兩檔績優生

    振興退休金！存基金選這兩檔績優生
    社會今日熱門
    2020-08-27 11:00

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    2020-08-26 19:15

    「騙扁小子」黃琪今移審 法官裁定續羈押不禁見

    2020-08-26 18:38

    20億土地之爭引殺機？新北中和望族家產網拍 改稱停止標售

    2020-08-26 19:50

    未獲全體繼承人同意 夫妻提領亡父存款被判刑

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播