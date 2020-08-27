酒駕男肇事被逮 2線3星副分局長指示2員警放人被起訴

宜蘭礁溪分局副分局長賴銘鴻，指示張姓、許姓員警釋放酒駕的莊姓男子，3人被宜蘭地檢署依縱放人犯罪起訴。（記者張議晨攝）

2020-08-27 16:24:47

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭莊姓男子酒後駕車被警方攔查，莊憂心遭到重罰逃逸，反而逆向撞到警車，事後莊父找上蔡姓縣議員關心，蔡找來礁溪警分局副分局長賴銘鴻，由賴指示張姓、許姓員警「放人」，全案檢方偵結，認為莊為現行犯，賴、張、許等人無權釋放犯嫌，依縱放人犯罪將3人起訴。另，張、許為賴的下屬，檢方認為兩人是屈從於賴銘鴻，向法官請求將兩人量處適當之刑。

宜蘭縣警察局回應，對於檢方調查結果表示尊重，已立即召開人評會調整員警主管職務，並依規定懲處相關幹部考核監督不周責任。

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起訴書指出，去年5月3日下午7點，莊男騎乘機車行經頭城鎮三和路附近時，因形跡可疑被許姓員警鳴笛攔查，未料莊擔心酒駕被逮，反而騎車逃逸，後來莊逆向撞到警車才停下。

莊的酒測值為每公升0.15毫克，加上撞擊警車，被礁溪派出所的許姓、張姓員警依妨害公務、公共危險等現行犯上銬逮捕，在所內製作筆錄並經生理平衡測試後，還另外銬上腳鐐；莊男父親知道兒子闖禍後，通知蔡姓縣議員至派出所關切。

蔡姓議員獲報後，即用手機連絡賴銘鴻處理，不久賴就認為莊男是不慎擦撞警車，非蓄意衝撞，不構成妨害公務罪，且事故是警方攔查所致，非一般交通事故，不用移送地檢署，指示許員、張員放人。

事後許致電給分局交通分隊警員，不要移送整件事故「這是賴的意思」，因此撤回事故卷宗；檢方依據證人等證詞，查出事後賴還指示交通事故的呂姓承辦員「刪除」暗號。

但賴在偵訊時否認疏縱人犯，他向檢方供稱，因警政署函釋稱攔檢行為不算交通事故，莊男會摔倒是因為警方攔查，非飲酒關係，不符合公共危險要素，討論結果是用「行政罰開單」，至於刪除案號則一概否認。

許姓員警則喊冤，稱當天向賴副分局長報告完案情後，賴即解釋衝撞行為不是故意，就不構成妨害公務，當時是攔查行為，不屬道路交通事故；張員則說，賴因為認為不構成妨害公務與公共危險，因此只有開單沒有移送。

由於副分局涉入縱放人犯，檢方為求慎重，傳喚與全案有關的相關證人等18人到案說明，釐清事發經過。

檢方認為，警察逮捕的現行犯應解送給檢察官，無自行釋放的權限，3人竟將依法逮捕的莊男釋放，脫離公權力監督，已犯縱放人犯等罪。

不過，起訴書也說，許員、張員身為下屬，是屈從於長官賴銘鴻違法命令，才轉而與賴共同縱放人犯，並非為圖謀個人不法利益，也請法官量處適當刑度。

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