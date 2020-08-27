1天2起後送 澎湖海巡隊深夜奔波離島馳援

七美離島兩病患需要後送，澎湖海巡隊趕往七美馳援。（圖由澎湖海巡隊提供）

2020-08-27 15:08:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海巡隊真是海上守護神！1天2起後送救護，海巡弟兄暗夜奔波海上，馳援七美澎湖最南島嶼，後送心臟病7旬老翁及急性腸阻塞的9旬老嫗，頂著西南氣流帶來不穩定氣候，破浪直衝馬公，順利完成救援任務。

第八（澎湖）海巡隊調查指出，8月26日19時許接獲第13巡防區轉七美衛生所通報：有7旬老翁心臟病及9旬老嫗急性腸阻塞，急需後送馬公就醫，請求派艇前往協處。 澎湖海巡隊接獲通報立即派遣線上PP5053艇緊急前往，並由第十三巡防區指揮部通報七美漁港安檢所、馬公安檢所及消防局協處。

請繼續往下閱讀...

巡防艇20時28分抵達七美，旋即搭載傷患2人、家屬2人、護士等共5人，以最大安全速率直衝馳返馬公港，22時抵達交由澎湖消防局救護車分別載往衛福部澎湖醫院（男性）、三軍醫院澎湖分院（女性）就醫，雖然外海因西南氣流影響，出現間歇性大浪，但巡防艇仍使命必達，圓滿完成救援任務。

海巡署表示，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即性命、速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處；經統計今年1月1日迄今，執行澎湖離島傷病患後送任務已達39件，呼籲民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡隊將立即派員前往應處。

雖然天候狀況不佳，但澎湖海巡隊秉持人命關天仍趕往搶救。（圖由澎湖海巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法