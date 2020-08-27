為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    1天2起後送 澎湖海巡隊深夜奔波離島馳援

    七美離島兩病患需要後送，澎湖海巡隊趕往七美馳援。（圖由澎湖海巡隊提供）

    七美離島兩病患需要後送，澎湖海巡隊趕往七美馳援。（圖由澎湖海巡隊提供）

    2020-08-27 15:08:09

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海巡隊真是海上守護神！1天2起後送救護，海巡弟兄暗夜奔波海上，馳援七美澎湖最南島嶼，後送心臟病7旬老翁及急性腸阻塞的9旬老嫗，頂著西南氣流帶來不穩定氣候，破浪直衝馬公，順利完成救援任務。

    第八（澎湖）海巡隊調查指出，8月26日19時許接獲第13巡防區轉七美衛生所通報：有7旬老翁心臟病及9旬老嫗急性腸阻塞，急需後送馬公就醫，請求派艇前往協處。 澎湖海巡隊接獲通報立即派遣線上PP5053艇緊急前往，並由第十三巡防區指揮部通報七美漁港安檢所、馬公安檢所及消防局協處。

    巡防艇20時28分抵達七美，旋即搭載傷患2人、家屬2人、護士等共5人，以最大安全速率直衝馳返馬公港，22時抵達交由澎湖消防局救護車分別載往衛福部澎湖醫院（男性）、三軍醫院澎湖分院（女性）就醫，雖然外海因西南氣流影響，出現間歇性大浪，但巡防艇仍使命必達，圓滿完成救援任務。

    海巡署表示，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即性命、速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處；經統計今年1月1日迄今，執行澎湖離島傷病患後送任務已達39件，呼籲民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡隊將立即派員前往應處。

    雖然天候狀況不佳，但澎湖海巡隊秉持人命關天仍趕往搶救。（圖由澎湖海巡隊提供）

    雖然天候狀況不佳，但澎湖海巡隊秉持人命關天仍趕往搶救。（圖由澎湖海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    情蒐？ 澎湖海巡查獲2無船名中國漁船越界 幕後動機可疑
    2020-08-25 18:23

    情蒐？ 澎湖海巡查獲2無船名中國漁船越界 幕後動機可疑
    查獲中國油料補給船 澎湖海巡隊切斷越界漁船補給線
    2020-08-23 17:48

    查獲中國油料補給船 澎湖海巡隊切斷越界漁船補給線
    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標

    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標
    中國漁船越界偷釣拒檢狂逃 澎湖海巡押回偵辦
    2020-08-15 22:54

    中國漁船越界偷釣拒檢狂逃 澎湖海巡押回偵辦
    2歲女童誤吞塑膠製品 澎湖海巡隊馳援七美後送馬公
    2020-08-14 18:57

    2歲女童誤吞塑膠製品 澎湖海巡隊馳援七美後送馬公
    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區

    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區
    社會今日熱門
    2020-08-27 11:00

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    2020-08-26 16:35

    設立公司詐賣殯葬商品 被害民眾被剝兩層皮遭詐千萬元

    2020-08-26 16:25

    越南移工集團盜伐珍貴林木 警署：訂「滅鼠專案」全面掃蕩

    2020-08-26 17:10

    傻眼？拔1顆牙變拔2顆 老牙醫被判賠15萬餘元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播