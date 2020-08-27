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    大欺小？砂石車逆向超車「逼」3車 受害駕駛驚呼：差點要見往生阿嬤

    南投縣又傳逼車事件，圖中砂石車逆向超車，令對向的小客車女駕駛嚇到直呼差點要見往生的阿嬤。（民眾提供）

    南投縣又傳逼車事件，圖中砂石車逆向超車，令對向的小客車女駕駛嚇到直呼差點要見往生的阿嬤。（民眾提供）

    2020-08-27 15:12:32

    〔記者謝介裕／南投報導〕逼車事件又一樁﹗比利時網紅「Naick & Kim」上月前往日月潭遊玩，途中遭砂石車惡意逼車的影片被PO上網後，引發各界關注，不料，類似場景又在南投縣竹山鎮上演，砂石車為了搶快更逆向超車，總共有3部車被「逼」到幾乎靜止在路旁，其中1位小客車女駕駛將影片PO上地方社群，並心有餘悸地說，「差點要去見往生的阿嬤…」，消息傳出也引起警方重視，將深入調查究責。

    該逼車事件發生在昨日，陳姓女駕駛透露，當時她從名間鄉經過名竹大橋後，便沿產業道路往竹山方向行駛，遠遠就看到對向車道1部砂石車高速而來，且與其同方向的2部自小客車深恐發生危險，早早就放慢車速，幾乎是被「逼」到靜止在路旁。

    怎料，砂石車司機依然故我，更不惜違規跨越雙黃線逆向超車，使得僅有2線道的產業道路顯得更加狹窄，根本沒有會車的空間，她趕忙緊急煞車靠邊「退讓」，才免去隨時可能發生的車禍，但對砂石車司機橫行霸道的逼車行為，實在又生氣又害怕，盼警方能予以嚴懲，還給守法的駕駛民眾一個公道。

    南投縣警察局交通隊組長李安景指出，依民眾提供的影片畫面，已足以證明該砂石車涉及逆向超車，將依道路交通管理處罰條例第47條規定開單告發，至於有無超速部分，則有待進一步調查釐清。

    警方說，南投縣濁水溪水系砂石蘊藏豐富，係全台重要的砂石產區，每天砂石車進出頻繁，加上砂石車「以大欺小」的逼車情況迭傳，因此決定強化執行取締砂石車超速、超載、闖紅燈、砂石滲漏、爭道行駛等違規事項，呼籲砂石車業者能遵守交通法規，以免受罰，進而讓用路人安全有更好的保障。

    當地路段砂石車進出頻繁，也被警方列為交通秩序整頓的工作重點。（記者謝介裕攝）

    當地路段砂石車進出頻繁，也被警方列為交通秩序整頓的工作重點。（記者謝介裕攝）

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