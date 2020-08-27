MIT正妹建築師遇「天降混凝土」遭燙傷 工人竟嗆：不然我娶妳啊

新北市蘆洲永安街一處公寓進行拉皮，未料發生混凝土澆淋工安，傷及對面一名MIT畢業的才女建築師，她今天出面指控包商及工人事後態度不佳。（記者吳仁捷攝）

2020-08-27 14:52:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北陳姓女建築師畢業於世界名校美國麻省理工學院MIT，外型亮麗的她也是大學講師，未料她日前卻遭住家對面工地掉落的一大坨混凝土砸中，回神後驚覺右小腿因水泥澆灌燙傷，連寶馬名車、名牌包都受損，闖禍的張姓工人不願處理，還說風涼話，「不然我娶妳啊」，陳女氣得驗傷提告傷害，她事後向新北市工務局反映，並向民代陳情，工務局出面勒令停工，包商才出面允諾賠償。

陳女的臉書上，PO出成大、MIT等高學歷，及她在成大、清大任教期間與學生合影、上課等影像，顯示她在AI與建築領域的專業。

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她在13日返回蘆洲長安街住處時，對面的公寓近期正修繕外牆、拉皮，未料卻從3樓工地掉下一大坨混凝土，她閃躲不及下，導致右小腿、名牌包、寶馬名車都受損，她回神後，發現遭高溫混凝土砸中的腿部出現燒灼感，到院驗傷赫見是燒燙傷；陳女事後驚覺，如果掉落的是固體，她豈不是可能遭受重創，不禁為自己安全捏把冷汗。

陳女事後向工地反映，要求釀成工安的工地、張姓工人賠償，對方不僅拒絕，還輕挑的說，「不然我娶妳啊！我連你姊一起娶」，陳女回嗆，我不可能嫁你，陳女不甘受委屈，帶著驗傷單到警局提告傷害。

陳女由於具建築專業，她發現該處施工沒做好防護，透過1999向工務局反映，工務局隔天到場勘查，發現施工架帆布未密接，防護措施未完善致掉落物使民眾受傷，認定包商沒依建築法維護安全，當場要求停工。

工務局說，受理民眾反映後，隔天立即派員到場，要求業者在9月5日前完成改善（施工架以帆布接合不可有開口，避免施工材料或廢棄物掉落工區外），到期後若未提出書面改善資料及現場改正，將依違反建築法對包商開罰1萬8000元。

陳女說，她只希望別再重演工安意外，因張姓工人沒誠意和解，她也不敢去跟對方理論，擔心遭報復、騷擾，目前主管雖表達和解意願，但還沒談妥，但張男態度強硬，她也就依法律程序進行。

新北市蘆洲永安街一處公寓進行拉皮，未料發生混凝土澆淋工安，傷及對面一名MIT畢業的才女建築師。（記者吳仁捷攝）

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