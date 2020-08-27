為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    MIT正妹建築師遇「天降混凝土」遭燙傷 工人竟嗆：不然我娶妳啊

    新北市蘆洲永安街一處公寓進行拉皮，未料發生混凝土澆淋工安，傷及對面一名MIT畢業的才女建築師，她今天出面指控包商及工人事後態度不佳。（記者吳仁捷攝）

    新北市蘆洲永安街一處公寓進行拉皮，未料發生混凝土澆淋工安，傷及對面一名MIT畢業的才女建築師，她今天出面指控包商及工人事後態度不佳。（記者吳仁捷攝）

    2020-08-27 14:52:01

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北陳姓女建築師畢業於世界名校美國麻省理工學院MIT，外型亮麗的她也是大學講師，未料她日前卻遭住家對面工地掉落的一大坨混凝土砸中，回神後驚覺右小腿因水泥澆灌燙傷，連寶馬名車、名牌包都受損，闖禍的張姓工人不願處理，還說風涼話，「不然我娶妳啊」，陳女氣得驗傷提告傷害，她事後向新北市工務局反映，並向民代陳情，工務局出面勒令停工，包商才出面允諾賠償。

    陳女的臉書上，PO出成大、MIT等高學歷，及她在成大、清大任教期間與學生合影、上課等影像，顯示她在AI與建築領域的專業。

    她在13日返回蘆洲長安街住處時，對面的公寓近期正修繕外牆、拉皮，未料卻從3樓工地掉下一大坨混凝土，她閃躲不及下，導致右小腿、名牌包、寶馬名車都受損，她回神後，發現遭高溫混凝土砸中的腿部出現燒灼感，到院驗傷赫見是燒燙傷；陳女事後驚覺，如果掉落的是固體，她豈不是可能遭受重創，不禁為自己安全捏把冷汗。

    陳女事後向工地反映，要求釀成工安的工地、張姓工人賠償，對方不僅拒絕，還輕挑的說，「不然我娶妳啊！我連你姊一起娶」，陳女回嗆，我不可能嫁你，陳女不甘受委屈，帶著驗傷單到警局提告傷害。

    陳女由於具建築專業，她發現該處施工沒做好防護，透過1999向工務局反映，工務局隔天到場勘查，發現施工架帆布未密接，防護措施未完善致掉落物使民眾受傷，認定包商沒依建築法維護安全，當場要求停工。

    工務局說，受理民眾反映後，隔天立即派員到場，要求業者在9月5日前完成改善（施工架以帆布接合不可有開口，避免施工材料或廢棄物掉落工區外），到期後若未提出書面改善資料及現場改正，將依違反建築法對包商開罰1萬8000元。

    陳女說，她只希望別再重演工安意外，因張姓工人沒誠意和解，她也不敢去跟對方理論，擔心遭報復、騷擾，目前主管雖表達和解意願，但還沒談妥，但張男態度強硬，她也就依法律程序進行。

    新北市蘆洲永安街一處公寓進行拉皮，未料發生混凝土澆淋工安，傷及對面一名MIT畢業的才女建築師。（記者吳仁捷攝）

    新北市蘆洲永安街一處公寓進行拉皮，未料發生混凝土澆淋工安，傷及對面一名MIT畢業的才女建築師。（記者吳仁捷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    見交大正妹K書... 清大高材生精蟲充腦甩出嘉明味被判刑
    2020-08-27 08:31

    見交大正妹K書... 清大高材生精蟲充腦甩出嘉明味被判刑
    台商回台建廠正夯 國產混凝土訂單大爆發
    2020-08-26 05:30

    台商回台建廠正夯 國產混凝土訂單大爆發
    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標

    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標
    正妹女警「壁咚」霸氣告白！ 網瘋求IG...警局真的給了
    2020-08-25 21:45

    正妹女警「壁咚」霸氣告白！ 網瘋求IG...警局真的給了
    牽鹿逛夜市「車頭燈」超吸睛 熱褲正妹本尊曝光了！
    2020-08-22 21:06

    牽鹿逛夜市「車頭燈」超吸睛 熱褲正妹本尊曝光了！
    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區

    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區
    社會今日熱門
    2020-08-27 11:00

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    2020-08-26 16:35

    設立公司詐賣殯葬商品 被害民眾被剝兩層皮遭詐千萬元

    2020-08-26 16:25

    越南移工集團盜伐珍貴林木 警署：訂「滅鼠專案」全面掃蕩

    2020-08-26 17:10

    傻眼？拔1顆牙變拔2顆 老牙醫被判賠15萬餘元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播