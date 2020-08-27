抓6個月男嬰搖晃撞地墊 母認罪積極彌補獲緩刑

新北地院合議庭審酌胡女一時失控犯案，犯後認罪且有積極帶被害者復健，情堪憫恕予以減刑，依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，判刑2年，緩刑5年。（資料照）

2020-08-27 12:47:38

〔記者王定傳／新北報導〕胡姓女子在2017年間生下一對龍鳳胎，因疲於照料，加上不堪出生約6個月的男嬰哭鬧，竟徒手搖晃男嬰，並抓頭撞擊地墊，男嬰的腦部及視網膜重創出血，可能導致終生功能嚴重受損；新北地院合議庭審酌胡女一時失控犯案，犯後認罪且有積極帶被害者復健，情堪憫恕予以減刑，最後依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，判刑2年，緩刑5年。

檢方調查，2017年4月間，胡女生下一對龍鳳胎後，疲於照料，同年11月6日，她僅因不堪男嬰哭鬧，一時理智線斷裂，竟徒手搖晃男嬰，並抓頭撞擊地墊，因出手過重，導致男嬰受有受虐式腦傷併硬腦膜下血腫、腦腫、癲癇及視網膜出血等傷害。

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胡女隔天發現男嬰嗜睡及食慾不佳，趕緊送醫，經醫師治療後，男嬰仍有典型且嚴重的虐性頭部創傷，腦部及視網膜均重創出血，可能導致終生功能嚴重受損。

胡女認罪，她的丈夫則說，由於他的母親需照料中風的父親，他又必須工作，也因此，照顧2名子女的重擔均落在妻子身上，妻子常半夜餵奶，早上起床非常疲倦，一睜開眼又要忙小孩的事情，他當時並未察覺妻子的心理狀況，只能跟他說家裡人手不足，經濟壓力無法再多請一個人來幫忙，請她再忍耐半年等母親回來協助。

胡女丈夫還說，本案發生後，兒子曾短暫安置，現在已回到家裡，妻子會定期帶兒子前往復健，一週約5、6次，交通時間不算的話，每次時間約半小時至一小時，由於他必須上班，都是妻子1個人完成。

合議庭審酌胡女是因一時不堪被害人哭鬧而偶犯此案，目前有積極帶被害人前往復健，確有彌補被害人所受損害的悔意，犯罪所生危害已減低，如宣告法定最低刑度有期徒刑3年，猶嫌過重，而有情輕法重情形，依刑法第59條規定，酌減其刑。

合議庭認為，胡女所為導致男嬰無法健全成長，亦間接造成國家、社會必須投注甚多人力、時間、金錢以醫治扶助被害人成長，其犯罪情節非輕，施暴手段嚴重逾越教養的界限，惟念及犯後坦承犯行，有所悔意，經此偵審程序及科刑教訓後，應知所警惕，當無再犯之虞，予以緩刑，緩刑期內付保護管束，並禁止對男嬰實施家庭暴力。

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