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    首頁　>　社會

    兒沉迷網路遊戲 盜刷母親信用卡81萬元買點數

    陳男盜刷母親信用卡28次買遊戲點數，共花費81.8萬元，被依偽造私文書罪判刑7月。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    陳男盜刷母親信用卡28次買遊戲點數，共花費81.8萬元，被依偽造私文書罪判刑7月。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2020-08-27 12:45:37

    〔記者溫于德／台北報導〕陳男沉迷網路遊戲，近一個月以來盜刷母親信用卡28次，花費81.8萬元購買遊戲點數，直到母親收到銀行通知被盜刷，才揪出賊是兒子。台北地院認為，陳男犯後猶否認犯罪，依偽造私文書罪判刑7月。可上訴。

    判決指出，陳男與母親同住屋簷下，他因缺錢花用，在未經母親同意下，自2018年4月18日起至隔月5月4日止，盜刷母親台新與富邦信用卡共28次，花費81.8萬元，購買遊戲點數。

    但陳男否認持母親信用卡盜刷。陳男律師也說，陳母的手機經鑑定並沒有3D認證碼（即發卡銀行會發送動態交易密碼至持卡人手機，輸入該密碼後才能進行刷卡交易），故檢方推論陳男取得3D認證碼盜刷無法成立，況且，本案顯然是真正犯罪者意圖嫁禍給陳男。

    合議庭審理期間勘驗陳母向台新申報掛失信用卡的錄音光碟，陳母先告訴客服她曾在運動用品店消費，隨後改由陳男接聽，並經客服多次確認是否需要停卡，陳男仍稱不用；合議庭認為，陳男所為與一般人得知信用卡遭人盜刷立即掛失並報案，迥然有異。

    況且，台新信用卡當下已被盜刷高達12萬元，陳男若不停卡豈非坐等盜刷者繼續盜刷？顯見陳男當時仍想繼續伺機盜刷，才未向客服人員申請掛失止付，故認定陳男盜刷2張信用卡共28次，以購買遊戲點數。

    合議庭審酌陳男正值壯年，不思以正規途徑獲取財物，在未經母親同意下盜刷信用卡，顯然欠缺尊重他人財產權的觀念，且到案後還未能坦然面對盜刷行為，又未賠償2家銀行損失，犯後態度不佳，加上盜刷金額高達81.8萬元，依法判刑。

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