熱心民眾見警追通緝犯 出借買菜車助逮人

高姓通緝犯被防護型噴霧器噴灑後，眼睛睜不開，失去逃逸能力（記者吳昇儒翻攝）

2020-08-27 11:22:26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名高姓竊盜通緝犯昨日晚間遇到警方盤查時冒用他人身分，被員警識破後，拔腿逃逸。熱心民眾見警察在追犯嫌，立刻出借買菜用的機車協助。警方追上高男時，他拚命抵抗，只好對他使用防護型噴霧器，並與附近民眾一起壓制，將人帶回。警訊後，將高男移送基隆地院歸案。

20多歲高姓男子因為涉犯竊盜、偽造文書等罪，未出庭應訊，被基隆地方法院發布通緝；基隆市警二分局安瀾橋派出所昨日晚間接獲線報指出，高男在愛一路一帶出沒，立刻派員前往，果真看見犯嫌在街上閒晃。

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員警將人攔下盤查時，高男還假意配合，謊報背好的資料，卻沒想到警方早就識破他的身分。警員準備壓制高男時，卻被他用壯碩的體格撞開，雙方在市區道路上展開追逐。

附近民眾看見員警在追犯嫌，立刻出借機車給他們騎乘，最後順利在仁三路知名的李鵠餅店前，將高姓通緝犯攔下；高男見無路可逃但仍不願就範，警方只好拿出防護型噴霧器朝他臉上噴灑，讓犯嫌無法睜開眼，失去行動能力，只能束手就擒。

其中一名警員噴灑防護型噴霧器時，不慎受到波及，一旁熱心的民眾還提供水及濕紙巾給警員擦拭。

警方非常感謝民眾在緊急時刻，出借買菜的機車，機車前方還掛著剛買好的商品。警訊後，依法將高男移送歸案。

熱心民眾提供水給警員清洗（記者吳昇儒翻攝）

警方將身材壯碩的高男帶回（記者吳昇儒翻攝）

熱心民眾出借買菜機車，幫警察抓到通緝犯（記者吳昇儒翻攝）

機車上還掛著車主購買的水果（記者吳昇儒翻攝）

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