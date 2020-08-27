為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    熱心民眾見警追通緝犯 出借買菜車助逮人

    高姓通緝犯被防護型噴霧器噴灑後，眼睛睜不開，失去逃逸能力（記者吳昇儒翻攝）

    高姓通緝犯被防護型噴霧器噴灑後，眼睛睜不開，失去逃逸能力（記者吳昇儒翻攝）

    2020-08-27 11:22:26

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名高姓竊盜通緝犯昨日晚間遇到警方盤查時冒用他人身分，被員警識破後，拔腿逃逸。熱心民眾見警察在追犯嫌，立刻出借買菜用的機車協助。警方追上高男時，他拚命抵抗，只好對他使用防護型噴霧器，並與附近民眾一起壓制，將人帶回。警訊後，將高男移送基隆地院歸案。

    20多歲高姓男子因為涉犯竊盜、偽造文書等罪，未出庭應訊，被基隆地方法院發布通緝；基隆市警二分局安瀾橋派出所昨日晚間接獲線報指出，高男在愛一路一帶出沒，立刻派員前往，果真看見犯嫌在街上閒晃。

    員警將人攔下盤查時，高男還假意配合，謊報背好的資料，卻沒想到警方早就識破他的身分。警員準備壓制高男時，卻被他用壯碩的體格撞開，雙方在市區道路上展開追逐。

    附近民眾看見員警在追犯嫌，立刻出借機車給他們騎乘，最後順利在仁三路知名的李鵠餅店前，將高姓通緝犯攔下；高男見無路可逃但仍不願就範，警方只好拿出防護型噴霧器朝他臉上噴灑，讓犯嫌無法睜開眼，失去行動能力，只能束手就擒。

    其中一名警員噴灑防護型噴霧器時，不慎受到波及，一旁熱心的民眾還提供水及濕紙巾給警員擦拭。

    警方非常感謝民眾在緊急時刻，出借買菜的機車，機車前方還掛著剛買好的商品。警訊後，依法將高男移送歸案。

    熱心民眾提供水給警員清洗（記者吳昇儒翻攝）

    熱心民眾提供水給警員清洗（記者吳昇儒翻攝）

    警方將身材壯碩的高男帶回（記者吳昇儒翻攝）

    警方將身材壯碩的高男帶回（記者吳昇儒翻攝）

    熱心民眾出借買菜機車，幫警察抓到通緝犯（記者吳昇儒翻攝）

    熱心民眾出借買菜機車，幫警察抓到通緝犯（記者吳昇儒翻攝）

    機車上還掛著車主購買的水果（記者吳昇儒翻攝）

    機車上還掛著車主購買的水果（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    搜捕外役監逃犯 警攔查遭衝撞 開3槍逮到通緝犯
    2020-08-23 05:30

    搜捕外役監逃犯 警攔查遭衝撞 開3槍逮到通緝犯
    「5條通」毒犯見警拔腿狂奔 街頭追逐警民合作逮捕
    2020-08-17 22:26

    「5條通」毒犯見警拔腿狂奔 街頭追逐警民合作逮捕
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    通緝犯逃亡16年 中風住進護理之家落網
    2020-07-28 17:47

    通緝犯逃亡16年 中風住進護理之家落網
    通緝男怕在女友人面前丟臉 遇盤檢報假資料被識破
    2020-07-25 13:35

    通緝男怕在女友人面前丟臉 遇盤檢報假資料被識破
    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區

    新潤心建築五大升級 專屬餐飲服務到社區
    男子違停被盤查 交往2年女友才知他是通緝犯
    2020-07-18 11:41

    男子違停被盤查 交往2年女友才知他是通緝犯
    北市清晨爆警車追逐戰、開逾28槍擒服人車 逮到通緝犯及毒品
    2020-07-15 08:15

    北市清晨爆警車追逐戰、開逾28槍擒服人車 逮到通緝犯及毒品
    社會今日熱門
    2020-08-27 11:00

    涉助線上賭場8天洗錢50億 奕智博代理執行長遭送辦

    2020-08-26 13:16

    驚險！潛水客落海獲救 澎湖海巡隊馳援：見他漂浮海上 影片

    2020-08-26 15:38

    幫業者關切違建 新北市議員陳科名涉索賄50萬被起訴

    2020-08-26 13:09

    20億土地糾紛！中和望族爆內鬥買兇 主嫌到案

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播