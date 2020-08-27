重病也不敢就醫... 前大林鎮代主席樊俊郁 逃亡10年落網

樊落網時，外貌長相已與時任鄉代會主席意氣風發模樣大相逕庭。（記者許國楨翻攝）

2020-08-27 11:19:38

〔記者許國楨／台中報導〕嘉義縣前大林鎮代會主席樊俊郁涉恐嚇等案被判刑，逃亡期間為躲避查緝四處藏匿，曾躲過雞竂、魚塭等處所超狼狽，近年疑罹患重病暴瘦還曾吐血，卻不敢就醫躲回家中，刑事局中打昨獲報趕往查緝時，差點認不出眼前這位昔日意氣風發的鎮代主席，但此次他也不跑了束手就擒，結束10年的逃亡生涯。

據了解，樊俊郁於95年10月間得知大林鎮公所將辦理3項工程的採購招標作業，被控私自篡改工程競標標單及勒索廠商涉貪污罪嫌，案經嘉義地院宣判，審酌被告為嘉義縣大林鎮代表會主席，竟藉著權勢拆封工程投標標封，擅自抽離投標文件及修改投標金額，且向被害人勒索金錢，犯後又無悔意，判處有期徒刑2年6月，減為有期徒刑1年3月。

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另依公務人員藉著權勢勒索財物，判處有期徒刑10年6月，褫奪公權6年，應執行有期徒刑11年6月，但因樊未如期入監服刑遭通緝，刑事局中打偵六大隊第五隊上月接獲線報，經鍥而不捨追查近1個月，得知樊最近又逃回嘉義老家藏匿，昨會同民雄分局趕往查緝。

當時警方在屋外監控，發現樊男準備搭車外出，一度不敢確認，原來樊男疑因重病纏身導致身形暴瘦，外貌長相已與時任鄉代會主席意氣風發模樣大相逕庭，經攔車盤查時，雙方僵持了約10分鐘，最後樊男自知已無法再逃竄，選擇束手就擒，結束10年的逃亡生涯。

樊男落網後向警方說，逃亡期間因唯恐被查緝四處躲藏，曾躲過雞竂、魚塭等處所，連近年罹患重病曾多次吐血都不敢就醫，已20餘日未進食，只以營養素維生，但他也鬆了一口氣，感謝警方上門才有勇氣面對，讓他終於得以放心就醫；警方則在訊後將他解送歸案並發監執行。

嘉義縣前大林鎮代會主席樊俊郁。（記者許國楨翻攝）

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