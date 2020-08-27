虐死1歲半女童 「牛奶媽」表姊夫妻判無期定讞

女童生母的薛姓表姊（左）及丈夫李嘉偉（右）各被判無期徒刑、均褫奪公權終身確定。（取自臉書）

2020-08-27 11:21:39

〔記者溫于德／台北報導〕台南市去年發生1歲半女童遭未成年生母及親友集體凌虐致死案，一、二審均依共同殺害兒童罪分別判女童生母的表姊夫妻薛女、李嘉偉2人各無期徒刑、均褫奪公權終身，友人何耿賢18年，最高法院今駁回上訴定讞。至於17歲薛姓生母，今年3月被台南地院少年法庭判刑13年。

全案源於薛姓生母與表姊夫妻薛女、李嘉偉及友人何耿賢同居，並輪流照顧女童，因女童尚無法用言語表達需求，只能以哭鬧表現，導致4人輪流對女童施虐。

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自2018年11月起，4人為了制止女童哭鬧，分別以徒手或使用各種器具歐毆打女童身體，同時阻止女童夜間入睡，並停止夜間餵食女童。去年1月15日凌晨2時許，4人不顧女童全身瘀青且反應微弱，依然毆打女童至凌晨5時許，即便同日下午發現女童生命跡象微弱，仍未送醫搶救，害女童晚間死亡。

台南地檢署於2019年3月中旬偵結起訴薛女、李嘉偉及友人何耿賢等3名成年凶嫌，並均求處無期徒刑。

台南地院一審去年8月15日宣判，認定女童生母的表姊薛女是操縱此案主嫌，虛構嬰靈附身女童情事及虛構「李芸熙」等進行多重角色扮演，操弄、煽惑其他人共同虐殺女童，犯行最重，不予減刑，判無期徒刑；李嘉偉是主要暴打者，同樣判無期徒刑；何耿賢參與虐殺程度較低，判18年徒刑。

台南高分院二審認為，一審對表姊薛女判刑前已審酌她有「思覺失調性人格障礙症」，尤其她又是本案主導者，另她虛構嬰靈之說，操弄同案被告，甚至建議「不要救」、「分屍」，殘忍程度令人髮指，故對她判無期徒刑並無不妥。

而李嘉偉部分雖非本案主導者，但女童死亡當日，他是毆打女童最嚴重者，持續毆打時間達2、3小時，造成女嬰多處大面積瘀傷，因而出現低容積性休克死亡的重要原因，故雖然他在二審審理時認罪，仍維持無期徒刑判決。

至於表姊薛女的男友何耿賢，因他並非本案主導者，毆打女嬰也較輕微，故一審判他18年並無不妥。

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