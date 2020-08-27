涉詐領助理費300餘萬 前嘉縣議員汪志敏夫妻各20萬交保

前嘉縣議員汪志敏涉詐領助理費，檢方複訊後，以20萬元交保。（資料照）

2020-08-27 10:37:52

［記者丁偉杰／嘉義報導］前嘉義縣議員汪志敏被控擔任縣議員期間，用親屬人頭助理詐領300萬餘元助理費，檢廉專案小組昨搜索汪男等人住處，帶回汪志敏夫妻、汪姓人頭助理及相關證人共7人，經檢方複訊後，其等雖犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，汪志敏夫妻各以20萬元交保，汪姓人頭助理予以飭回。

52歲汪志敏，曾任嘉縣第16屆、第17屆議員、台南市政府民族事務委員會主委。

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廉政署接獲檢舉，指汪志敏於擔任嘉縣議員期間，與其妻分別找來鄭女（汪妻的妹妹，任用期間98年7月起至101年6月31日止，已過世）、汪男（汪志敏弟弟，任用期間101年7月起至103年12月31日止）擔任人頭助理，涉嫌以人頭虛報薪資等方式，詐領助理費共300萬餘元，並由汪妻不定期前往銀行，持鄭女、汪男人頭帳戶存摺及印鑑提領現金，挪為個人私用。

檢廉專案小組昨持搜索票至汪志敏等人住處執行搜索共3處，扣得相關事證，傳喚汪志敏夫妻、汪姓人頭助理及相關證人共7人。

經檢方複訊後，認為被告汪志敏夫妻涉犯貪污治罪條例利所定之利用職務上機會詐取財物罪，及刑法使公務員登載不實等罪嫌；汪姓人頭助理涉犯刑法使公務員登載不實罪嫌，其等雖犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，汪志敏夫妻各以20萬元交保，汪姓人頭助理予以飭回。

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