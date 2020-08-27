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    八通關越道26K前石洞營地附近1人墜落約百米 頭部外傷待援

    受傷山友依提供的座標，事發地點在石洞營地附近。（記者花孟璟翻攝）

    受傷山友依提供的座標，事發地點在石洞營地附近。（記者花孟璟翻攝）

    2020-08-27 09:47:23

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕八通關越道再傳山友墜落，花蓮縣消防局於昨午12時許接獲海巡轉報，報案人謝姓山友表示，一行4人登山團隊走八通關越道路全段，昨天於八通關越道26K之前石洞營地附近，1名隊員疑似不慎墜谷約100米，造成頭部外傷，無法行走，有2隊員陪同紮營，1人走到可通訊處透過衛星電話報案。空勤總隊今天清晨出動直升機前往空偵，發現山區目標點上方被雲層覆蓋，消防局表示，由於山區雲層狀況不佳，直升機無法出勤，第2批人員攜帶繩索等器材今天上午徒步出發上山。

    花蓮縣消防局第三大隊副大隊長陳力平說，事故地點衛星電話無法通訊，因此報案人往東走到八通關越道路10多K可通訊處，透過衛星電話報案，花蓮縣消防局接獲海巡118勤務中心轉報後，起初資訊只知對方「腳扭傷」，回撥該衛星電話多通都未能接通；海巡署昨下午接近1點聯繫表示，再次接獲報案人來電回報現場座標，地點東經121度9.075分、北緯23度20.398分，海拔高度約1700公尺，位於石洞營地附近。

    陳力平說，消防局接獲通報後，昨天下午立即集結搜救人員，由花蓮縣消防局、南安管理站、林務局玉里工作站等組5位搜救人員由小隊長鍾浤澕帶隊，昨天下午1時許集結完成出勤，約下午3點從南安出發，走夜路趕到瓦拉米山屋。

    由於山區衛星電話收訊問題，昨天下午快4點，報案人再度聯繫回報，預計晚間抵達瓦拉米。陳力平說，第一梯次搜救人員昨晚已和謝姓報案人在瓦拉米會合，今天早上已出發往抱崖方向，估計再幾個小時可抵達目標點附近。消防局表示，目前得知訊息是受傷山友仍在墜落地點，因傷勢無法移動，昨晚有2名隊員在場陪同紮營，且須進行繩索系統架設才能拉上步道。因此今天上午第二批搜救人員6人，加上2位協作共8人，攜帶裝備上山趕往現場支援。

    花蓮縣消防局3大隊昨午1時集結6員完畢，昨天下午3時出發，晚間趕到瓦拉米山屋與報案人會合。（消防局提供）

    花蓮縣消防局3大隊昨午1時集結6員完畢，昨天下午3時出發，晚間趕到瓦拉米山屋與報案人會合。（消防局提供）

    花蓮縣消防局3大隊昨午1時集結6員完畢，昨天下午3時出發，晚間趕到瓦拉米山屋與報案人會合。（消防局提供）

    花蓮縣消防局3大隊昨午1時集結6員完畢，昨天下午3時出發，晚間趕到瓦拉米山屋與報案人會合。（消防局提供）

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