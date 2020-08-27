渣男拿「暴斃丸」用假鈔亮槍白嫖 二審維持重判7年10月

渣男拿假鈔買春亮槍白嫖傳播妹，還拿橘色「暴斃丸」恫嚇12小時不報警才給解藥，性侵得逞，被法院判刑7年10月，陳男上訴遭駁回。（情境照）

2020-08-27 01:01:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓渣男拿偽鈔買春白嫖，還拿橘色「暴斃丸」恫嚇傳播妹，脅迫發生關係，恐嚇不聽話吃了會暴斃，12小時內不准報警，讓傳播妹心生畏懼、乖乖配合慘遭蹂躪，陳男還拒絕補7000元差額；傳播妹12小時後才敢忐忑不安地向高雄市鼓山警分局報案。高雄地院判渣男7年10月，陳男上訴堅稱是性交易，二審仍維持原判，全案還可上訴。

判決書指出，陳男於2016年10月20日凌晨2時許，使用通訊軟體LINE聯絡應召站人員，以8000元之代價約砲傳播妹，到汽車旅館進行性交易時，陳男將現金1700元及7張千元假鈔混合，交給傳播妹，但擔心對方察覺混有偽鈔，竟亮出空氣槍，向恫嚇「好好配合我，絕對不會受到任何傷害」。

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他怕被害人以為只是假槍，又拿出1顆橘色的不明藥丸，若不聽話吃了就會暴斃，令她不能亂叫並自行脫光衣褲，不顧傳播妹哀求強制性交得逞，被告又拿出橘色藥丸脅迫被害人吞下，恐嚇12小時內不准報警，待他安全到家後再給解藥，被害人信以為真，只好乖乖配合。

陳男擔心被害人向汽旅人員求救，佯稱願支付其餘性交易費用7000元，徵得她的同意偕同離開摩鐵，但事後仍藉故拒不補足偽鈔差額，憤而向警方報案，經員警通知陳男到案說明，並在其住處扣得空氣槍、電擊棒及其餘偽鈔。

被告否認性侵，堅稱是性交易，辯稱當時取出空氣槍、電擊棒，只是向傳播妹展示，因先前曾被應召站欺騙，才抱著不甘願心態想故意嚇嚇人，當時並未拿任何藥丸，或強迫傳播妹吞食，他認為對方同意性交，聲稱兩人事後一起離開，並非逃離或對外求援、報警，事後更與被告成為同居男女朋友。

應召站人員到庭為傳播妹做證，提供當時傳送強烈指責被告的訊息，況且雙方所描述案情過程相似，認定被害人沒有揑造誣陷，但念被告於案發後與對方達成和解獲得原諒，審酌被告尚有高齡父親及中風母親需要扶養，依持凶器強制性交罪判刑7年10月。

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