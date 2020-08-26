弒母剁頭案非依精神鑑定 高院判決書：合議庭綜合判斷梁吸毒致精神喪失

2020-08-27 00:21:00

〔記者楊國文／台北報導〕梁姓逆子涉弒母剁頭，一審判無期徒刑，但上周獲高等法院改判無罪，由於高院合議庭新聞稿指稱「被告經法醫研究所及台大醫院鑑定結果為犯案時無辨識能力」，卻遭法醫所、台大醫院否認做出該精神鑑定結論，甚至稱未進行精神鑑定，爆發羅生門。高院判決書今終於出爐，指合議庭綜合判斷認定，梁是在施用卡西酮毒品作用最强期間弒母，法醫所的確未做精神鑑定，但在給一審回函的綜合研判意見欄記載「較屬服用安毒中毒精神喪失、瘋狂殺人」，台大醫院則未提鑑定出梁喪失辨識能力。

高院本月20日指出，經法醫研究所及台大醫院精神鑑定結果，認定梁男是施用卡西酮毒品作用最强期間，因喪失辨識能力弒母，而以刑法第19條第一項「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法能力者，不罰」的規定，將梁男從一審的無期徒刑，改判為無罪，但責付給桃園市衛生局，由其依精神生法做必要處置，如送醫、治療等。

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不過，不僅不少法界質疑就算梁男是吸毒後致無辨識能力而弒母，至少也應該是「自行招致」的行為，應屬無法減刑或不能免責，高院合議庭判決有不小爭議，更甚至，無端捲入此案的法醫研究所跳出來澄清，法醫所只鑑定死因與毒物反應，從未做過精神鑑定，希望外界勿誤解，台大醫院更直接打臉高院，指未就此案鑑定為梁男喪失辨識能力的結論。

高院日前對外指稱，判決書正加緊校對文字，近日將正式出爐，先以Q&A的問答方式對外說明。高院26日傍晚公佈梁男案判決書，在高院所謂法醫研究所精神鑑定結果的部份，判決指稱，依法醫所鑑定綜合研判結果認為：「本案行凶型態較屬服用大量甲基安非他命致甲基安非他命中毒（凶嫌之尿液測得甲基安非他命1447ng/ml）精神喪失、瘋狂殺人結果」，似如同法醫所所稱，未針對梁男進行精神鑑定。

對此，高院說明，事實上，是一審桃園地院時，法醫所出具解剖報告及鑑定報告書，記載梁母死亡經過研判及證定結果，後來，桃院請法醫所補充說明，法醫所在回函中的第5項綜合研判意見欄第２點記載：「本案之行凶型態較屬服用大量甲基安非他命致甲基安非他命中毒（凶嫌之尿液測得甲基安非他命1447ng/ml）精神喪失、瘋狂殺人結果，若凶嫌在精神喪失狀態下，較無可能更換兇器或清潔兇器上之凶跡之行為模式」，雖非法醫所正式的精神鑑定報告，但已提及梁男屬毒品安毒中毒喪失、瘋狂殺人結果。

至於台大醫院鑑定的部份，高院判決書中，台大醫院未明確提到梁男喪失辨識能力，關於這點，高院指出，合議庭審理時，以法醫所該「行凶型態較屬服用大量甲基安非他命致甲基安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人結果「等文字，及第一審委託桃園療養院鑑定認為梁男行凶時，其辨識能力顯著降低的結果，出現岐異，委託台大醫院說明梁行凶時的精神狀況，有無因精神障礙，致喪失辨識能力，或者有辨識能力顯著降低情形。

高院說明，台大醫院鑑定總結中，記載「若貴院心證認其殺人動機全然受其精神病症影，而未受其人格障礙、當時與被害人之互動情形（如與母親是否有爭執）等影響，梁男殺人時，其辨識能力至少已達顯著降低程度，而其殺人行為若在卡西酮類物質作用最強期間，則其辨識能力甚且可能已達欠缺的程度。

高院合議庭綜合認定，依卷內證據，認定在案發前一天及當天案發前，梁男已有自言自語，幻象，及與現實脫節的狀況，及案發時在住家語無倫次的咆哮、叫罵、踹門，另在員警到場破門前的對峙一個半小時期間，其行為混亂狀況，遭逮捕也處亢奮無法對話情形，但進入看守所一週，症狀即消失，因此認定梁男行兇時是處於甲基安非他命及卡西酮類物質急性中毒引起精神病症，再參考法醫所、台大醫院鑑定結果，綜合認定梁案發時屬喪失辨識能力，改判他無罪。

至於梁男弒母後表現出語無倫次、胡言亂語、幻象等情形，進入看守所時仍眼神渙散，是否可能屬「詐病」手法？

高院判決書指出，若梁要模仿新聞上近年較常出現的精神病患者砍頭行為，而試圖以「詐病」來躲避刑責，則他事後需靠大量的謊言與模仿症狀掩飾他是因精神疾病而殺人才可達到規避刑責，謊稱失憶或為手段之一，但高院合議庭認為以梁的教育、智能程度，要規劃執行而達到此種效果並非容易之事，「較不可能為詐病」。

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